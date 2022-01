Droits de succession: Jadot propose un "abattement jusqu'à 200.000 euros"

Le candidat écologiste Yannick Jadot, participant à une mobilisation interprofessionnelle pour réclamer des hausses de salaires, à Paris, le 27 janvier 2022 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le candidat écologiste Yannick Jadot a proposé vendredi, s'il est élu, un "abattement jusqu'à 200.000 euros" sur les droits de succession, devenus thème important dans la campagne présidentielle.

M. Jadot a dit sur franceinfo souhaiter un "abattement jusqu'à 200.000 euros (contre 100.000 actuellement, NDLR), y compris sur les successions aux petits-enfants" car, selon lui, ce sont eux qui "ont plus besoin de l'héritage que les enfants".

Cet abattement et le tarif de la fiscalité sur l'héritage "s'appliqueront sur l'ensemble du patrimoine hérité tout au long de sa vie, et non en distinguant droits de succession et droits de donation, remis à plat tous les 15 ans comme actuellement", a précisé à l'AFP l'entourage du candidat.

"On supprime toutes les exonérations sur les très riches", "qui paient très peu d'impôts sur les successions", a également plaidé M. Jadot vendredi matin.

Car pour lui, ceux-ci "arrivent à s'affranchir de la justice redistribution": au lieu d'être "prélevés à hauteur de 45%", la tranche maximale pour les successions, "ils arrivent à y échapper en ne payant que 10% de prélèvements".

La candidate LR Valérie Pécresse propose, elle, d'exonérer de taxes les successions jusqu'à 200.000 euros par enfants, quand le candidat insoumis, Jean-Luc Mélenchon, entend plafonner les sommes héritées à 12 millions d'euros.

"Nous allons rétablir la justice, l'éthique", a lancé Yannick Jadot, jugeant "la société française" comme "l'une des plus sclérosées en matière de transmissions".

Le candidat écologiste a enfin expliqué que "les bénéfices supplémentaires - 8-9 milliards d'euros - de ce prélèvement iront vers la dépendance" et les dispositifs pour le grand âge: "On ne peut pas maltraiter nos anciens, nos aînés, de cette manière", a-t-il fait valoir, quatre jours après des révélations concernant des pratiques supposées dans les établissements privés du groupe Orpéa.

"Comme je vais le faire sur toute la fiscalité (...) il y aura du bonus et du malus en fonction de la contribution ou pas au dérèglement climatique", a-t-il confimé.

