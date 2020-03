Douches à l'italienne dans le neuf: on sait qui sera concerné

Les logements neufs devront désormais être construits pour pouvoir accueillir des douches de plain-pied. Les modalités pratiques sont désormais connues.

Les logements neufs, desservis par ascenseur, devront être construits pour pouvoir accueillir une douche à l'italienne. Ces installations sans marche et sans obstacle à franchir facilitent la vie des personnes handicapées et des seniors qui sont nombreux à chuter dans leur salle de bains.

Cette évolution se fera en deux étapes, selon un arrêté ministériel qui devrait être publié dans la seconde quinzaine d'avril au Journal officiel. À partir de juillet 2020, sont concernés les logements collectifs situés en rez-de-chaussée ainsi que les maisons individuelles (sauf celles construites pour le propre usage de leur propriétaire) dont les permis ont été déposés à compter de cette date. À partir de juillet 2021, ce seront au tour des appartements desservis par un ascenseur et situés en étages. Autrement dit, tous les logements situés dans des immeubles d'au moins 3 étages.

Détail d'importance: les particuliers, qui préfèrent les baignoires, ne seront pas obligés de faire construire une douche à l'italienne. «Leur logement devra être transformable dans le cas où un acquéreur souhaite construire une douche à l'italienne», précise-t-on au ministère chargé du logement. Ainsi, la baignoire sera munie d'une évacuation compatible avec le siphon de sol de la douche à l'italienne. Un aménagement qui a forcément un coût - plusieurs milliers d'euros - du fait qu'il nécessite de couler plus de béton, selon la Fédération française du bâtiment.

«Douches Denormandie»

De son côté, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) «regrette une norme générale imposée à tous, sans nuance, sans choix pour les acquéreurs, ni délai pour trouver des solutions alternatives intelligentes». «Cette mesure doit être appliquée uniquement pour les logements en rez-de-chaussée, affirme Alexandra François-Cuxac, sa présidente. Pour ceux situés en étages, il faut laisser les maîtres d'ouvrage trouver des solutions au cas par cas».

La raison? Les douches à l'italienne «soulèvent des problèmes techniques et créent des risques accrus de sinistre», affirme la présidente de la FPI. Confirmation avec un expert, contacté par Le Figaro. «En cas de fuite encastrée, les douches à l'italienne ne sont pas du tout pratiques, souligne cet entrepreneur du BTP. Il faut les démolir entièrement pour réparer la fuite. Elles sont plus adaptées aux maisons qu'aux appartements. J'ajouterai que ces douches sont 50% plus coûteuses en moyenne qu'une douche classique et plus fragiles». Ajoutez à cela les frais supplémentaires que le futur acquéreur devra engager s'il souhaite une douche classique.

C'est le ministre chargé du logement en personne qui est à l'origine de cette mesure. Dans le cadre d'un dispositif d'aide à la rénovation pour les ménages modestes, Julien Denormandie a pesé de tout son poids pour faciliter ces travaux de remplacement. À tel point que ces douches ont été baptisées «douches Denormandie».