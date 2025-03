Dolly Parton dévoile un titre inédit en hommage à son mari disparu

« Comme toutes les grandes histoires d’amour, elles ne finissent jamais », a écrit la reine de la country sur les réseaux sociaux, en annonçant la sortie de

La reine de la country, Dolly Parton, vient de dévoiler ce vendredi 7 mars If You Hadn’t Been There , un titre inédit dédié à son mari Carl Dean, disparu cette semaine à 82 ans. « Si tu n’avais pas été là, où serais-je ? /Sans ta confiance, ton amour et ta foi (...) je n’en serais pas là si tu n’avais pas été là./ Tu as toujours vu le meilleur en moi./Tu m’as bercé de tout ton amour et tu m’as tenu près de toi (...) Tu m’as fait rêver alors que je n’osais pas./ Tu es mon ange, mon confident, non je ne serais pas là sans toi » , peut-on y entendre.

L’annonce du morceau a été accompagnée d’un hommage sur les réseaux sociaux. « Carl et moi sommes tombés amoureux quand j’avais 18 ans et lui 23, et comme toutes les grandes histoires d’amour, elles ne finissent jamais. Elles vivent dans les mémoires et dans les chansons, et je lui dédie ce morceau », a écrit Dolly Parton, en partageant une photo de celui avec qui elle a partagé sa vie pendant soixante ans. Les deux se sont rencontrés devant la laverie automatique Wishy Washy à Nashville, dans l’État du Tennessee avant de se marier deux ans plus tard, le 30 mai 1966, en Géorgie. Le couple, qui n’a jamais eu d’enfant, a réussi à tenir leur romance loin des projecteurs, malgré la célébrité de Dolly Parton.

« Carl et moi avons passé de nombreuses et merveilleuses années ensemble. Il n’y a pas de mots pour décrire l’amour que nous avons partagé pendant plus de 60 ans », a écrit la chanteuse plus tôt dans la semaine. « Merci pour tous vos messages, les cartes et les fleurs que vous m’avez envoyés pour rendre hommage à mon merveilleux mari. Je ne peux pas vous répondre un par un, mais sachez que ça me touche énormément. Il est maintenant entre les mains de Dieu et je suis d’accord avec ça. Je l’aimerais toujours », a-t-elle ajouté.

Dolly Parton s’était déjà inspirée de leur histoire d’amour pour en faire une chanson. Le titre Jolene fait référence à la jalousie de la chanteuse, qui a bien cru un jour perdre son mari, pensant qu’il était tombé sous le charme d’une jeune banquière juste après leur mariage.