DIRECT. Réforme des retraites : «Injuste et inéquitable», pour Mélenchon

L'essentiel :Le Premier ministre détaille ce mercredi les contours du projet de réforme des retraites du gouvernement, qui a poussé des milliers d'opposants dans la rue depuis le début d'une grève reconductible le 5 décembre.Édouard Philippe a promis des annonces « claires » qui permettront aux Français de « se faire leur opinion ». Mais avant même la fameuse présentation, nombre de détails ont fuité dans la matinée.Ce grand oral devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE) intervient alors que la grève est toujours très suivie en ce 7e jour de mobilisation, notamment dans les transports.» Suivez en direct les annonces d'Édouard Philippe :13h15. Macron oui, Philippe non. Né en 1970, Edouard Philippe ne sera pas concerné par la réforme, au contraire d'Emmanuel Macron, né, lui, en 1977. De même si Bruno Le Maire (1969) conservera l'ancien système, Gérald Darmanin, qui n'a que 37 ans, y sera soumis à partir de 2025. 13h08. Mélenchon réagit. « Macron vient d'instaurer la retraite à 64 ans. Ceux qui ont 15 ans sont condamnés au système par point. Les autres sont jetés dans un labyrinthe illisible et piégeux. Les retraites des grands patrons et les privilèges des assurances privées sont maintenus. Injuste et inéquitable », tonne, sur Twitter, le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon. Macron vient d'instaurer la retraite à 64 ans. Ceux qui ont 15 ans sont condamnés au système par point. Les autres sont jetés dans un labyrinthe illisible et piégeux. Les retraites des grands patrons et les privilèges des assurances privées sont maintenus. Injuste et inéquitable.-- Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) December 11, 2019 13h03. Fin. Édouard Philippe achève son discours. Il a parlé 50 minutes tout pile.13 heures. Le temps de la conclusion. « Je ne mésestime pas la complexité de la réforme ». « Nous transformons très progressivement le système de retraites des Français pour ...