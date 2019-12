Diagnostic immobilier: des tarifs très variables selon les villes

INFOGRAPHIES - Selon une étude menée dans plusieurs grandes villes françaises les prix vont du simple au double voire au triple pour des prestations comparables. Payez-vous le juste prix?

Si les diagnostics immobiliers sont obligatoires pour la vente ou la mise en location d'un bien et répondent à des normes précises, les tarifs quant à eux sont libres. Et comme le montre une étude menée par l'agence de gestion locative en ligne Flatlooker dans sept métropoles ou la start-up est présente, les prix restent très variables.

L'étude s'est concentrée sur les tarifs d'un pack incluant les 7 diagnostics obligatoires (DPE, État des risques et pollutions, surface habitable, plomb, amiante, électricité, gaz) sachant que localement peuvent se rajouter des diagnostics pour la mérule, les termites ou la radioactivité naturelle. Selon les chiffres publiés par la start-up les tarifs entre les deux extrêmes varient du simple au double: soit un tarif moyen de 152,9 euros à Bordeaux contre 316,5 euros à Rouen. Marseille, Paris et Lyon se tiennent dans un mouchoir de poche autour de 180 euros tandis que Lille et Toulouse sont un cran plus chères.

«Ces variations de prix s'expliquent par un jeu de l'offre et de la demande très différent d'une ville à l'autre, souligne Thomas Alazet, expert immobilier chez Flatlooker. Nous référençons une centaine de professionnels à Paris contre seulement quelques-uns à Rouen.» La tension du marché immobilier est aussi très différente d'une de ces villes à l'autre, l'approche commerciale des diagnostiqueurs étant bien plus agressive avec des tarifs plus serrés dans les villes où la demande est forte. «Globalement puisque la prestation est censée être la même partout, on aurait intérêt à miser sur les prix bas, précise Thomas Alazet, mais certains éléments peuvent justifier un supplément de tarif. C'est le cas pour les diagnostiqueurs qui peuvent intervenir en urgence pour une mise en location immédiate ou pour ceux qui accompagnent leurs diagnostics de nombreuses photos pouvant faire gagner au propriétaire-bailleur un temps précieux lorsque des anomalies sont signalées.»

En se concentrant sur les prix les plus bas proposés dans chaque ville, Flatlooker a également enregistré de très gros écarts. À Paris par exemple, le professionnel le moins cher du marché propose un ensemble à 124,5 euros contre 360 euros pour le plus cher. Des éléments qui prouvent qu'il vaut toujours mieux demander un devis avant intervention sachant que les tarifs varient grandement selon la surface, le nombre de diagnostics demandés ou encore les frais de déplacement.

Pour rappel, voici les durées de validité des différents diagnostics