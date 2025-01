Diagnostic acoustique : dans quel cas est-il utile ?

Si vous estimez que le confort phonique de votre habitation est insuffisant, la réalisation d′un diagnostic acoustique peut être envisagée.

Si les nuisances sonores sont omniprésentes dans votre logement, il est possible que votre isolation phonique soit insuffisante. Pour le savoir, vous pouvez faire réaliser un diagnostic acoustique.

Facultatif, ce diagnostic mis en place grâce à la collaboration de l'association Qualitel et le ministère de la Transition écologique ( Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ), détermine la qualité sonore et phonique de votre habitation et vous aider à déterminer quels sont les travaux à entreprendre pour améliorer votre confort.

Si vous vivez à proximité d'un aéroport, d'une gare ou d'un axe routier très emprunté et que vous souhaitez revendre votre bien, le diagnostic peut également rassurer les acquéreurs potentiels, et donc constituer un argument de vente non négligeable.

Attention, le diagnostic acoustique ne doit pas être confondu avec le diagnostic Bruit (ou état des nuisances sonores a&eacu