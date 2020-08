Sur un marché du travail très exigeant, certains métiers profitent d'une généreuse rémunération. Si les compétences recherchées et le domaine professionnel influent grandement sur le salaire attribué, il s'avère que le pays est un autre critère important. Parmi les métiers les plus convoités, et certainement les mieux rémunérés, se trouve celui de développeur codeur. Ce professionnel de la technologie occupe une position de choix sur le marché de l'emploi et figure immanquablement dans la liste des mieux payés dans plusieurs pays.



Le système salarial d'une entreprise est un critère majeur dans le recrutement et la fidélisation des talents. Certains métiers comme celui de développeur codeur sont particulièrement convoités. Nombreuses sont les entreprises dans différents pays qui déploient des moyens colossaux pour les recruter. Une étude récemment menée dans plusieurs pays a permis de faire la lumière sur cette tendance. Zoom sur le top 10 des pays qui payent le mieux les développeurs.

Développeur codeur : où est-on le mieux payé ? / Istock.com - scanrail

La tête de liste, occupée par les plus grands

Les développeurs, rois du marché de l'emploi, sont demandés partout. Sur un marché qui évolue, leur place est assurée et joliment rétribuée. Pour connaître les véritables enjeux salariaux des codeurs, le site de recrutement français CodinGame a mené une enquête auprès de 20 000 développeurs répartis dans plus de 125 différents pays. Questionnés sur leurs rémunérations, ces professionnels de l'informatique ont fourni des détails intéressants qui ont permis de dresser un top 10 des pays qui les payent le mieux. Sans surprise, les États-Unis atterrissent à la première place avec une moyenne salariale de 88 046 € pour les développeurs. Ils sont suivis de près par l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada, dont les niveaux de rémunération annuelle des codeurs dépassent tous trois les 50 000 €.

La France à la 5ème place

Le marché du travail en France évolue aussi au fil des années. Les développeurs y sont d'ailleurs gracieusement récompensés, à hauteur de 43 490 € par an en moyenne. Ce niveau de rémunération a valu à l'Hexagone la 5ème position parmi les pays qui payent le mieux les codeurs. Toutefois, il est à noter qu'il ne s'agit là que d'une moyenne salariale. De ce fait, certains de ces professionnels, notamment ceux qui travaillent en région parisienne, sont mieux payés que d'autres en province. Cette disparité entre la capitale et les autres régions se traduit par un écart salarial de 15% dans le cas des développeurs. Autrement, sous la barre des 30 000 € annuels, la Pologne, l'Espagne, le Brésil et l'Ukraine se succèdent de la 6ème à la 9ème place. Le classement est clôturé par la Russie qui verse en moyenne 27 341 € aux développeurs de son pays.

Des variations salariales selon le domaine

Outre la grande différence salariale en fonction du pays, la rémunération des développeurs est également influée par le secteur d'activité concerné. Ainsi, les résultats de l'enquête démontrent que le secteur des assurances est le domaine qui rétribue le mieux les développeurs. Le numérique et la santé, avec des entreprises spécialisées telles que Tueo Health, la nouvelle acquisition d'Apple, occupent les autres marches du podium.