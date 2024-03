Deux nouvelles baisses de prix sur des SCPI de Primonial REIM

Un nouveau coup de tonnerre dans l’univers des SCPI : après Eurovalys (Advenis REIM) et Notapierre (Unofi) le 1er janvier 2024, ce sont deux autres SCPI du marché qui ont annoncé une baisse de leur prix de part en ce début d’année 2024. Les SCPI Primovie et Primopierre de Primonial REIM diminuent leur prix de souscription de respectivement -8,87% et -6,67% à partir du 13 février 2024. Pour Primopierre, il s’agit de la deuxième baisse du prix de part en quelques mois pour une ampleur cumulée de -19,23%, la première baisse de -13,46% ayant eu lieu le 15 septembre 2023. Ces deux SCPI font partie des plus importantes capitalisations du marché avec 5,2 milliards d'euros pour Primovie et 3,4 milliards d'euros pour Primopierre au 31/12/2023 et représentent à elles deux près de 10% de la capitalisation totale des SCPI.

-8,87% sur la SCPI Primovie

Primovie – spécialisée sur les thèmes de la santé et de l’éducation – est la plus importante SCPI du marché avec une capitalisation de 5,2 milliards euros au 31/12/2023, à égalité avec Épargne Foncière de La Française REM . Jusqu’à présent, l’immobilier de santé avait été relativement épargné par la baisse des prix grâce à son caractère acyclique , mais la réalité de la hausse des taux d’intérêt a fini par rattraper la SCPI Primovie dont le prix de souscription vient d’être réduit de 8,87% par Primonial REIM : passage de 203 euros par part à 185 euros.

Ce faisant, sa capitalisation sur la base de son prix de souscription passe à un peu plus de 4,7 milliards d'euros , ce qui la rétrograde derrière la SCPI Épargne Foncière et ses 5,2 milliards d'euros de capitalisation au 31/12/2023.

« Dans le contexte de remontée des taux et après avoir résisté au premier semestre, les valeurs de la SCPI Primovie ont finalement été impactées au deuxième semestre. Les expertises de fin d’année amènent la société de gestion à réviser le prix de part de la SCPI, à 185 euros en date d’effet du 13 février 2024. Cette mesure n’affecte en rien la capacité de revenus de la SCPI , disposant toujours de locataires de premier ordre du secteur privé de la santé , avec un taux d’occupation très élevé » résume la société de gestion dans son bulletin d’information du 4 ème trimestre 2023.

-19,23% en cinq mois pour la SCPI Primopierre

Cela fera deux baisses de prix de parts en à peine 5 mois pour la SCPI Primopierre , investie majoritairement en actifs de bureaux. En effet, ce véhicule avait déjà subi une révision de son prix de souscription de -13,46% le 15 septembre 2023, suite aux expertises réalisées à mi-année à la demande du régulateur. Malheureusement, les prix immobiliers ont encore corrigé au cours du second semestre 2023 et Primonial REIM a dû se résoudre à baisser une nouvelle fois le prix de part de sa SCPI Primopierre le 13 février 2024 , dans une amplitude moindre (-6,67%), mais faisant apparaître en cumulatif la plus forte baisse du marché à -19,23% !

Il faut dire que les actifs de bureaux franciliens (plus de 55% du patrimoine de Primopierre en valeur au 31/12/2023) sont le secteur immobilier qui a le plus corrigé en l’espace d’un an . La capitalisation de Primopierre passe ainsi de 3,41 milliards d'euros à 3,18 milliards d'euros sur la base du nouveau prix de souscription.

« Depuis le début de la hausse des taux en juillet 2022 jusqu’à maintenant, l’immobilier de bureau a été le plus touché par la correction de valeurs . Alors que l’évaluation du patrimoine au 30 juin 2023 avait contraint la société de gestion à ajuster le prix de souscription de près de 13,5 %, les nouvelles expertises au 31 décembre amènent à réviser le prix de part de nouveau qui passe de 180 euros à 168 euros en date d’effet du 13 février 2024 » résume sobrement la société de gestion dans sa communication aux associés.

26 SCPI ont baissé leur prix de part sur les 12 derniers mois

À ce jour, ce sont 26 SCPI qui ont révisé à la baisse leur prix de souscription depuis début 2023. Parmi elles, deux véhicules – Lafitte Pierre de AEW Ciloger et Primopierre de Primonial REIM – l’ont fait à deux reprises, pour un pourcentage cumulé de 17,33% et 19,23% respectivement. Aujourd'hui, ce sont les deux SCPI qui ont subi la plus forte baisse de prix dans le marché, devant Accimmo Pierre de BNP Paribas REIM (-17,07% le 27 juillet 2023) et Génépierre d’ Amundi Immobilier (-17,04% le 24 juillet 2023).

Non loin derrière, on retrouve dans le classement deux SCPI de Perial : PFO2 et PF Grand Paris avec respectivement -16,33% et -15,81% le 15 septembre 2023.

Sur l’ensemble des 26 SCPI qui ont baissé leur prix de part à partir de début 2023, la baisse moyenne – non pondérée par les encours – s’élève à -11,3% (calcul arrêté au 16/02/2024).

