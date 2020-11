Deux Français sur dix sont à découvert tous les mois

Parmi eux, 40% le sont tous les mois, d'après une étude de Panorabanques, révélée par Le Parisien .

Un Français sur deux est à découvert au moins une fois par an. ( AFP / FRED TANNEAU )

Un Français sur deux est à découvert au moins une fois par an et deux sur dix le sont tous les mois, indique la dernière enquête* du comparateur de frais bancaires Panorabanques, révélée par Le Parisien . Selon cette étude, les découverts autorisés des Français s'élèvent à " 235 euros en moyenne sur dix jours par mois, cinq fois par an ". En outre, la moitié des Français en découvert dépassent leur limite de découvert autorisé.

Si tous les Français sont concernés par les découverts bancaires, les jeunes de 18 à 34 ans et les personnes avec un revenu inférieur à 1.500 euros par mois restent les plus touchés .

Quelles sont les raisons des découverts ? 38% des Français expliquent une situation financière difficile, 31% une dépense imprévue et 26% un manque d'attention dans la gestion du compte. 13% des Français cite également une mauvaise gestion de leur compte quand 10% évoquent des achats déraisonnables.

L'enquête de Panorabanques souligne par ailleurs que le découvert peut coûter cher à des Français déjà dans le rouge. Si les tarifs varient d'une banque à l'autre, la facture peut s'avérer salée avec les banques traditionnelles (66 euros en moyenne par an). Elle est en revanche bien moins élevée avec les banques en ligne (4 euros par an en moyenne).

*Etude qui s'appuie sur un sondage réalisé par questionnaire auto-administré du 23 octobre au 28 octobre 2020 auprès d'un échantillon de 1.000 Français représentatifs de la population française âgés de 18 ans et plus, constitué avec la méthode des quotas.