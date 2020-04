Deux balcons s'effondrent l'un sur l'autre en périphérie de Rouen

Deux balcons vieux de seulement 13 ans se sont effondrés dans la cour intérieure d'un immeuble de Sotteville-lès-Rouen. Sans faire de victime.

En ces temps de confinement, la terrasse est le rêve de tous ceux qui vivent en appartement sans espace extérieur. Une façon de s'échapper un peu de ses quatre murs et de profiter du moindre rayon de soleil. Heureusement que le soleil n'était pas trop de la partie cet après-midi à Sotteville-lès-Rouen, la sortie au grand air aurait pu virer au drame.

Comme le rapporte le site 76Actu, c'est vers 15h30 que deux balcons sont tombés dans la cour intérieure d'un immeuble, situé au 35, allée du Docteur-Lucien-Bonnafé, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Heureusement, il n'y avait personne dessus au moment de l'accident qui n'a blessé personne. «Les balcons datent de 2007, ils n'ont que 13 ans, ce n'est pas normal», souligne auprès de 76Actu Philippe Delouarde, directeur du Foyer du toit familial, le bailleur en charge de la gestion de l'immeuble. Les 24 autres balcons de l'immeuble ont été immédiatement condamnés et seront soutenus par des étais avant d'être examinés par des experts mandatés pour comprendre les causes du sinistre.

La succession d'accidents de ce type a donné lieu à la parution l'été dernier d'un rapport commandé par le gouvernement l' pour prévenir ce type d'accidents. Dans le même département, à Yvetot cette fois, un autre effondrement de ce type avait blessé grièvement deux personnes en mai 2018. Bien plus grave encore, un accident de balcon avait causé quatre morts et une quinzaine de blessés à Angers (Maine-et-Loire) en octobre 2016. Après l'accident d'Yvetot, le bailleur de Sotteville-lès-Rouen avait lancé un diagnostic de tous ses balcons antérieurs aux années 2000, il reconnaît désormais qu'il lui faudra sans doute faire examiner aussi ses équipements plus récents.