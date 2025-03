Des ponts de mai pas comme les autres : 5 villes françaises sous-cotées qui vont vous faire voyager

- Les jolis mois de printemps offrent la perspective de moult longs week-ends, presque de petites semaines, au soleil de notre douce France. Laissez-vous surprendre par ces destinations proches mais dépaysantes.

On ne cesse de vous le répéter : faites le pont ! En 2025, encore plus qu’en 2024, le printemps sera favorable aux week-ends prolongés. C’est simple : sur les onze jours fériés au programme, dix tombent en semaine. Alors où partir ? Mettre le cap sur une petite ville de France est toujours une bonne option. Pour le moins de tracas possibles, prenez le train et réservez une chambre dans l’un des hôtels que nous avons sélectionnés pour vous. Vous verrez, c’est un jeu d’enfant.

Pour découvrir le Pyrénéisme : Lourdes, dans les Pyrénées

Lourdes n’est pas qu’un lieu de pèlerinage. Elle est aussi le berceau du pyrénéisme, un mouvement que son fondateur, l’écrivain Henri Beraldi, décrivait en ces termes : « Ascensionner, sentir et écrire. » Après la visite incontournable du sanctuaire et de la grotte, qui font tout de même la renommée mondiale de cette cité, place à une activité originale comme un atelier bière-chocolat ou une randonnée dans les tourbières qui entourent la ville.

Pour les fins gourmets : Sarreguemines, en Moselle

De cette ville proche de la frontière allemande, on connaît surtout la célèbre faïence, qui se découvre dans deux musées pharaoniques. Mais que met-on dans ces belles assiettes ? Des spécialités locales, pardi, comme la potée lorraine ou la flammekueche. En mai, elles se dégustent sur une terrasse en bord de Sarre. Ne pas oublier de rapporter dans ses valises la «perle de Lorraine », délicieuse bouchée de caramel à l’eau-de-vie de mirabelle.

Pour les Parisiens (et les amoureux de l’histoire) : Versailles, dans les Yvelines

L’Aile du Midi, la plus secrète du château de Versailles, a ouvert ses portes au public en février. L’occasion rêvée d’aller découvrir plus avant la ville royale des Yvelines . Déjeuner au bord de l’eau, tea-time à la bougie sous les lustres à pampilles, balade à cheval et nuit dans un hôtel très particulier : week-end grand style en perspective !

Pour les fans du Moyen-Âge : Issoudun, dans le Berry

C’est une cité médiévale paisible, quelque part entre Bourges et Châteauroux, où plane tout de même l’ombre d’un certain Honoré de Balzac. Le grand écrivain écrivit sur ce petit coin de France, remarquablement préservé du temps : « On ne dîne pas aussi luxueusement en Berry qu’à Paris, mais on y dîne mieux ». D’excursion dans les vignes de Reuilly en atelier de cuisine du cru : allons vérifier !

Pour une balade Art déco : Lens

Jusqu’à fin mai, l’ancienne ville minière nordiste célèbre le printemps de l’Art déco. Au programme : une déambulation dans les rues de la ville pour découvrir ses joyaux. Ils sont nombreux : de sa gare en forme de locomotive à ses façades aux bow-windows, en passant par les « grands bureaux » de la Société des mines de Lens. Et pour se remettre de ses émotions, rien de mieux qu’une carbonade sur le pouce dans l’un des estaminets de la ville.