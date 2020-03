Des Parisiens ont découvert le vélo avec la grève, mais ont-ils continué?

Le nombre de vélos en circulation a atteint un record historique en décembre dernier, au plus fort du mouvement social contre la réforme des retraites.

Nous sommes le mardi 10 décembre 2019, il fait à peine 5°C et la journée s'achève sous la bruine. La météo n'est guère du côté des cyclistes mais pourtant ce jour-là, le compteur de vélos positionné sur la rue La Fayette (Xe) depuis 2012 explose son record: il voit passer 3302 vélos. C'est 272% de plus que le même jour, l'année précédente.

Le mouvement social qui a âprement affecté les transports en commun parisiens a poussé beaucoup de citadins à se tourner vers la bicyclette. «La grève a multiplié par trois le nombre de cyclistes», confirme Benoît Chaumeret, responsable de la mission aménagements cyclables de la Ville de Paris. Mais deux mois après le pic de grève, les Parisiens sont-ils aussi nombreux à utiliser la petite reine pour leurs déplacements quotidiens?

Établir un bilan exhaustif du nombre de cyclistes à Paris n'est pas aisé, tout simplement parce que la plupart des compteurs de vélos n'ont été installés que très récemment. 26 des 64 compteurs qui balisent actuellement la ville ont ainsi été placés en 2018. Et 25 bornes supplémentaires ont été installées au cours de l'année 2019. Pour se faire une idée précise de l'impact de la grève sur le comportement des Parisiens, il faut donc se tourner vers les données des compteurs «historiques», comme celui de la rue La Fayette, installé depuis 2012.

Or selon les chiffres fournis par ce compteur, beaucoup de Parisiens ont rangé leurs vélos: en cette fin février, il voit passer environ 1300 vélos par jour, soit une baisse de 165% par rapport à décembre. Mais en comparaison au mois de février 2019, on observe bien un «effet grève»: le compteur de la rue La Fayette voyait passer en moyenne 896 vélos par jour en février 2019, contre 1081 cette année. Soit une augmentation de 21%.

Le compteur de l'avenue Denfert-Rochereau constate une évolution encore plus importante. Le nombre moyen de vélos a augmenté de 55% de février 2019 à février 2020.

Cet «effet grève» semble avoir contré une tendance saisonnière qui veut que les vélos soient rares durant les mois les plus froids de l'année. «À Paris, décrypte Benoît Chaumeret, on observe une baisse du nombre de cyclistes à partir du mois de novembre et jusqu'au printemps. Cette baisse est particulièrement forte au mois d'août, car les Parisiens sont en vacances. On observe ensuite une forte hausse au mois de septembre, qui est généralement le meilleur mois de l'année».

Une nouvelle frange de Parisiens semble donc s'être entichée du vélo, qu'il pleuve ou qu'il vente. «Avant, je ne prenais pas le vélo par paresse, confie ainsi Jonathan, étudiant stagiaire. Mais avec la grève, je me suis aperçu que ça me permettait de gagner quinze minutes sur mon trajet. Quand j'arrive, je me change, ça prend à peine trente secondes».

Mais pour la majorité de ceux qui ont enfourché un vélo au moment des grèves, l'expérience n'aura pas été plaisante au point d'en faire une habitude durable. À cela, plusieurs explications. La première: le nombre de cyclistes n'augmente pas sans un «sentiment de sécurité», qui est lié «au nombre d'aménagements considérés comme sécurisés sur de grandes distances», souligne Benoît Chaumeret - autrement dit, le nombre de pistes cyclables - 120 kilomètres de pistes supplémentaires ont été livrés en 2019. Pour autant, cela a semblé insuffisant pour absorber le trafic de vélos durant le pic de grève. Le nombre d'accidents de vélo a notamment augmenté de 150% en janvier.

Si la grève était une bonne occasion de découvrir ce mode de transport, c'était aussi le pire moment, puisque le trafic automobile a lui aussi augmenté, rendant le partage des voies encore plus difficile. Au total, le nombre d'accidents de la route a ainsi augmenté de 12,90% par rapport à janvier 2019.