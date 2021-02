Des milliers de primes aux travailleurs précaires versées à tort ?

Selon la CFDT, 40.000 demandeurs d'emploi auraient perçu à tort tout ou partie de la prime de 900 euros accordée aux travailleurs précaires et devraient la rembourser.

(Photo d'illustration) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Créée en novembre dernier, l'aide exceptionnelle pour garantir un revenu mensuel de 900 euros net aux travailleurs précaires vient d'être prolongée de trois mois , soit jusque fin mai. Elle est réservée à ceux ayant travaillé au moins 138 jours en CDD ou intérim en 2019 mais qui n'ont pas pu recharger leurs droits à l'assurance-chômage l'an dernier en raison de la crise du Covid-19.

Cette aide est versée automatiquement par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi qui remplissent ces critères. Les premiers versements de l'aide ont été effectués le 5 février, au titre des mois de novembre et décembre. "Plus de 400.000 personnes en ont d'ores et déjà bénéficié au titre des mois de novembre et décembre parmi lesquelles 165.000 jeunes de moins de 30 ans", a indiqué la semaine dernière le ministère du Travail.

40.000 dossiers concernés par des erreurs ?

Mais depuis le début de la semaine, les syndicats alertent Pôle emploi sur des "dysfonctionnements" dans le versement ces primes. "Malgré les alertes des conseillers indemnisation sur les risques de versements erronés, il s'avère que 40.000 demandeurs d'emploi auraient finalement perçu à tort tout ou partie de cette prime de 900 euros" , explique dans une lettre ouverte au directeur général de Pôle emploi la CFDT, premier syndicat de l'opérateur public, notant aussi que "d'autres ne l'ont pas perçu alors qu'ils peuvent y prétendre" . Dans un communiqué, Force ouvrière note aussi que "beaucoup d'erreurs" ont été commises depuis le versement de la prime.

Sollicité par l' AFP , Pôle emploi a indiqué ne pas confirmer le chiffre de 40.000 demandeurs d'emploi concernés . L'opérateur souligne notamment que certains dossiers envisagés comme des trop-perçus peuvent encore être considérés comme éligibles après vérification. Il indique en outre que compte tenu du nombre d'aides versées, le nombre de trop perçus est "relativement mineur".

Selon Le Parisien , entre 3 et 4 % des dossiers traités pourraient faire l'objet d'une demande de remboursement, soit environ 15.000 dossiers.

Remboursement des trop-perçus : les syndicats réclament de la clémence

Alors que "la direction de certaines régions demande aux conseillers de récupérer les sommes versées par erreur", la CFDT demande "solennellement de ne pas procéder au rattrapage de ces trop-perçus" auprès d'"usagers qui rencontrent déjà des difficultés financières importantes".

Force ouvrière "en appelle à la clémence de la ministre du Travail afin que soient abandonnées les procédures en cours pour les trop-perçus". "La situation de ces demandeurs d'emploi est déjà dramatique, il serait particulièrement malvenu de les accabler encore davantage", ajoute le syndicat.

La décision de demander ou non le remboursement des trop-perçus n'est pas du ressort de Pôle emploi mais relève de l'exécutif.