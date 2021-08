Transformer les mégots en doudoune ou en matériau isolant pour les bâtiments est-il possible ? La jeune start-up TchaoMégot est derrière ces nouvelles bonnes idées. La start-up considère ces mégots jetés dans les rues comme des matières premières très utiles.



De nombreuses entreprises s'attèlent à exploiter les tonnes de déchets produits chaque année. Si le recyclage des déchets au bureau a déjà commencé, la start-up TchaoMégot s'active dans le domaine du recyclage des mégots. Elle collecte et se sert de ces déchets pour fabriquer des isolants pour le bâtiment et le rembourrage de doudounes.

Des mégots de cigarettes recyclés en doudoune ou en matériau isolant pour les maisons / iStock.com - Can Cetinkaya

Les mégots jetés : déchets catastrophiques pour l'environnement

Chaque jour, les mégots jetés par des fumeurs inconscients inondent les rues. En France, 25 000 tonnes de mégots sont jetés chaque année. Hormis le fait qu'ils constituent une véritable pollution visuelle, ils sont une réelle menace pour l'environnement et la santé. En effet, ils sont composés de plastique acétate de cellulose. Cette matière met dix années pour se dégrader. Si ce type de déchet arrive jusqu'à la mer, les océans risquent d'être encore plus pollués qu'ils ne le sont déjà. Pire, les mégots contiennent des produits toxiques pour l'homme. Afin de réduire les risques, la start-up TchaoMégot lance un projet de recyclage de mégots.

Un projet pour réduire les mégots

TchaoMégot a l'ambition de transformer les mégots de cigarettes en une nouvelle matière. Au départ, le concept tournait autour de la production d'une matière destinée au rembourrage de doudounes. Il a par la suite évolué, l'entreprise ayant mis au point un système de recyclage écologique. L'objectif de TchaoMégot est double, réduire la quantité de déchets jetés dans les rues et pallier le problème de pénurie de matériaux, devenu plus flagrant depuis le début de la crise sanitaire. La start-up applique ainsi le principe de réduire, réutiliser, recycler qui est la base d'une consommation durable.



En se servant de mégots, la start-up produit aussi des isolants pour le bâtiment. Pour obtenir ce nouveau matériau isolant, TchaoMégot utilise un procédé ne nécessitant aucun produit toxique. Le système de recyclage ne requiert ni eau ni solvant pour respecter l'aspect écologique du projet. Après la transformation, les mégots deviennent des fibres propres et sans odeur. Ces dernières servent ensuite à la fabrication d'un matériau destiné à l'isolation du toit et au rembourrage de doudounes.

Des points de collecte encore insuffisants

Depuis sa création, la start-up TchaoMégot a fait du chemin. Son projet de recycler les mégots pour obtenir des isolants prend forme. Elle s'est déjà entourée de 230 partenaires de collecte. Cependant, cela reste largement insuffisant pour répondre aux demandes. De plus, la plupart des points de collecte se trouvent dans le Nord de la France. La start-up a donc lancé un appel aux entreprises, aux organismes et même aux particuliers pour les rejoindre dans cette initiative en créant un point de collecte. L'objectif principal est de pouvoir en installer dans toute la France.