Des histoires d'hommes et de pierre à la station des Saisies

EN IMAGES - Surnommée «le grenier à neige», la station du Beaufortin qui a pour ambassadeur le champion olympique de ski, Franck Piccard, entend maîtriser son développement immobilier.

Ah les lits «chauds» des stations de montagne! Toutes ou presque rêvent de nouvelles constructions où accueillir les touristes régulièrement. Mais comment conjuguer construction, emplois et préservation de l'environnement, éviter la bétonisation? Ces questions se posent de plus en plus en altitude où le réchauffement climatique ne freine pas les initiatives immobilières. Car les stations ne comptent plus seulement sur l'hiver et la neige pour exister. Elles se prennent à rêver d'un nouvel avenir: la qualité de l'air et la fraîcheur sont mises en avant. «Les citadins sont de plus en plus nombreux à venir l'été prendre le frais en altitude, quand les villes deviennent des fournaises» explique-t-on à l'office de tourisme des Saisies.

Comment calibrer les habitations et les infrastructures qui servent quatre mois par an l'hiver et deux mois l'été pour qu'elles ne soient pas surdimensionnées et que les stations ne ressemblent pas à des villages fantômes l'automne et le printemps venus? C'est un défi. Car quand la neige a fondu et que les touristes sont repartis, il y a des mois creux. «Entre les saisons, le village de Saisies ne compte plus que 200 habitants, c'est alors que l'on peut prendre le temps de se retrouver, de se ressourcer. Et, quand la saison d'hiver puis la saison d'été arrivent, nous sommes prêts à accueillir saisonniers et vacanciers» confie Franck Picard, aujourd'hui hôtelier et aux manettes du magasin de ski familial aux Saisies.

Le champion olympique de 1988 est un enfant du village. C'est sur les pentes douces des Saisies qu'il a d'abord glissé. Et il y est revenu. «Après ma médaille olympique, la mairie m'a donné un terrain à condition d'y installer un hôtel. Je l'ai fait et le nom a été vite trouvé, Le Calgary (NDLR: hôtel 3 étoiles, baptisé en souvenir de la ville canadienne où il fut sacré champion olympique)».

Comme souvent à la montagne, les habitants ont plusieurs métiers. Rémy Berthod, moniteur de ski et photographe, est depuis peu devenu constructeur d'un refuge, Le Patafan. «La municipalité voulait installer une retenue d'eau en altitude sur un terrain qui appartient à la famille de ma compagne. Elle l'a fait. En échange, nous avons pu restaurer le vieux chalet d'alpage qui se trouvait sur le terrain et le transformer en un refuge restaurant face au Mont-Blanc. J'ai fini les travaux juste à temps, la saison d'hiver» explique-t-il. Aux Saisies, les pentes sont douces, il est facile de s'initier au ski nordique et même au biathlon. Les chemins de randonnées bien tracés permettent aussi aux vacanciers allergiques au ski et aux estivants de profiter des joies de la montagne et de beaux points de vue. Un de ces chemins arrive tout droit au Patafan... après l'effort, le réconfort d'un repas au chaud! (voir notre diaporama) Avoir pu construire en altitude ce refuge, a permis au jeune couple de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale.

Une aventure que David Giraud, le président de MGM, un groupe ancré dans son terroir, poursuit en stations. Basé à Annecy, il multiplie les projets: construction de programmes de logements dans le bassin annécien, de l'hôtel Rivage au Petit Port en bord de lac (131 chambres, ouverture prévue en 2021) et de résidences de tourisme en altitude. À Noël 2019, il a ouvert aux Saisies une nouvelle résidence, un investissement de 16 millions d'euros. Elle compte 1000 m² d'espaces récréatifs (piscine, spa, sauna) et 44 appartements dont moins d'une dizaine reste à vendre. Son objectif? Inaugurer fin 2020 deux nouvelles résidences à La Rosière et au Chinaillon. «Nous sommes à la fois constructeurs, concepteurs, maîtres d'ouvrage, promoteurs et exploitants, c'est une force» résume David Giraud.

De l'immobilier au tourisme il n'y a qu'un pas. À Samoëns et bientôt à La Rosière, les résidences s'accompagnent d'un hôtel. «Chaque fois, nous essayons de donner une identité propre au projet, aux Saisies. Nous avons choisi le thème du Grand Nord canadien, avec une ambiance qui s'installe dès la réception grâce à des images de cerfs dans la forêt qui surplombent la piscine» détaille David Giraud qui lance aussi la commercialisation de nouvelles résidences à Flaine, aux Contamines-Montjoie, au Grand Bornand et à La Plagne.