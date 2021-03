La préparation de leur retraite est une question chère aux actifs français. En effet, avec le déclin progressif du système, les futurs retraités ne cachent pas leur inquiétude. Cela les amène notamment à se tourner vers différentes sortes de placements financiers. Comme tous les ans, afin d'étudier l'évolution de cette tendance, l'institut Ipsos a réalisé, pour le compte du Cercle des Épargnants, un baromètre détaillé. Ce dernier a été rendu public le 9 février dernier.



Alors que l'éventualité d'une réforme du système de retraite continue de planer, les Français ne peuvent s'empêcher de manifester leur crainte grandissante. Cette inquiétude se traduit notamment par la hausse du nombre de personnes à solliciter les produits d'épargne. Le 19e baromètre Ipsos, intitulé "Les Français, l'épargne et la retraite", récemment publié, en dit long sur le sujet. Décryptage.

Des Français inquiets pour le financement de leur retraite, une volonté d'épargne intacte / iStock.com-macgyverhh

L'incertitude des Français face au système de retraite

Plongés en pleine crise économique et sanitaire, les Français continuent de se demander si ladite réforme des retraites aura bel et bien lieu. Cette constante interrogation est liée au fait que pas moins de 78% des Français doutent du devenir du système de retraites actuel. La majorité craint notamment de manquer de ressources pour financer leur future retraite, une peur justifiable face à laquelle les actifs réagissent différemment. En effet, tandis que 49% des personnes interrogées déclarent être disposées à étoffer le montant de leur cotisation, 33% préfèrent continuer à exercer au-delà de leur retraite à taux plein. Pour ce qui est du reste, de plus en plus d'actifs, soit désormais un actif sur quatre, privilégient les épargnes régulières. Cette tendance est en hausse de 7 points comparée aux résultats du précédent baromètre.

Une tendance grandissante du côté des épargnes

La 19ème édition du baromètre Ipsos indique que les Français sont nombreux à se demander comment bien cotiser pour la retraite. Malgré les répercussions de la pandémie sur l'économie ou encore la crainte grandissante de la réforme des retraites, la volonté d'épargne des Français demeure sensiblement intacte. Au contraire, ils sont de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt envers les différents plans d'épargne possibles, soit un Français sur deux. Les chiffres sont notamment passés de 27% en 2019 à 32% en 2021 pour ceux qui déclarent avoir la ferme attention d'épargner davantage pour l'année à venir. Bien sûr, chacun a ses préférences quant au plan d'épargne à privilégier. Toutefois, dans la majorité des cas, les placements peu risqués l'emportent.

Le PER, le nouveau produit d'épargne préféré des futurs retraités

Afin d'anticiper le passage à la retraite et faire face à la baisse de revenus liée, les produits d'épargne restent les meilleures solutions envisagées. Les Français en ont d'ailleurs largement conscience. Parmi les nombreux placements existants, le nouveau PER (Plan d'Epargne Retraite) se place en tête de la liste des produits d'épargne retraite préférés des Français. Si ce dernier est largement connu, seul un Français sur 10 en connaît réellement les détails et fonctionnements. Toutefois, cela n'empêche pas la majorité de s'y intéresser. La souscription d'une assurance-vie arrive quant à elle en seconde position sur cette liste, suivie de près par le livret A.