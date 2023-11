Des frais sur les successions toujours exorbitants

Si les tarifs bancaires sont plutôt stables ou en légère augmentation (2 %) selon les résultats publiés par l'Observatoire des tarifs bancaires, piloté par le Comité consultatif du secteur financier, qui dépend de la Banque de France, il est un domaine où les banques se servent à outrance depuis plusieurs années : celui des frais perçus lors du règlement d'une succession. Et ce alors même que Bercy leur a demandé il y a plus d'un an de les diminuer significativement. Ces derniers ne baissent que de quelques centimes en moyenne. « Sur les 128 établissements étudiés par le site MoneyVox, 118 n'ont rien changé, 2 (le Crédit agricole Sud Méditerranée et BNP Paribas Réunion) les ont sensiblement baissés tout en restant au-dessus de la moyenne, et 8 les ont augmentés, dont 3 fortement (30 % pour les Banques populaires Aquitaine Centre, Atlantique et Méditerranée) », constate Maxime Chipoy, président de MoneyVox.

Les écarts entre les établissements sont énormes. « Les tarifs varient du simple au décuple pour un travail identique », dénonce encore Maxime Chipoy. Notamment au sein des banques régionales. Le Crédit agricole fait partie des établissements les moins chers dans le Nord (50 euros pour une succession de 15 000 euros – le montant moyen estimé des comptes et livrets des défunts – réglée en moins d'un an à des héritiers clients d'une autre banque), en Île-de-France (80 euros), dans la