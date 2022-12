Des escrocs se font passer pour des conseillers bancaires et proposent de faux crédits immobiliers

Les arnaqueurs repèrent leurs victimes grâce à un faux site Internet ressemblant à celui de Meilleurtaux.com. (nattanan23 / Pixabay)

Une nouvelle arnaque au faux crédit immobilier a récemment émergé. Des escrocs usurpent l'identité d'un conseiller bancaire et font passer leurs victimes par toute la procédure de demande de prêt, avant d'empocher leur apport personnel. Si cette arnaque, marginale, est particulièrement aboutie, le respect de la procédure habituelle permet de s'en protéger.

Alors qu’il est de plus en plus difficile pour les ménages d’obtenir un crédit immobilier dans la conjoncture actuelle, plusieurs témoignages ont également fait part, ces dernières semaines, de l’émergence d’une arnaque au faux crédit immobilier, rapporte Le Parisien . L’objectif des escrocs est de se faire passer pour un conseiller bancaire afin de voler l’apport personnel des victimes. Leur méthode est particulièrement aboutie.

Un faux conseiller convaincant

Selon le témoignage d’un couple qui a été victime de cette escroquerie, les arnaqueurs repèrent leurs victimes grâce à un faux site Internet ressemblant à celui de Meilleurtaux.com. A l’issue de cette visite en ligne, ces personnes qui voulaient acheter une maison dans le Cantal ont été contactées par un prétendu conseiller bancaire qui leur a demandé de leur envoyer les documents nécessaires afin de traiter leur demande de prêt.

Au téléphone, rien n’aurait trahi qu’il s’agissait d’une arnaque. Le faux conseiller bancaire aurait parfaitement respecté la procédure et les escrocs ont même repris la musique d’attente de la banque sur leur standard. Quelques jours plus tard, le couple a ainsi reçu « une offre de crédit qui correspond à (leurs) attentes » , et qu’ils ont donc acceptée.

Ecart avec la procédure

C’est à ce moment que le faux banquier s’est permis un écart avec la procédure habituelle. Pour récupérer l’apport personnel des victimes, il leur a demandé de « faire le virement de 50 000 euros sur un compte crédit créé pour l’achat de la maison » , pour qu’il puisse dans un second temps le virer au notaire. Or, normalement, cette somme doit être directement transmise au notaire. C’est donc sur ce point qu’il faut être particulièrement vigilant.

Depuis, naturellement, le « conseiller » a disparu avec l’argent du couple. Après des recherches, il est apparu que les escrocs ont usurpé l’identité d’un vrai conseiller de la banque. Le couple a porté plainte, comme la banque usurpée, mais aurait peu de chance de revoir un jour leur argent. Selon Signal-Arnaques , cette arnaque concerne pour l’heure que quelques cas et resterait marginale, mais plusieurs banques ont déjà mis en garde leurs clients , qui sont notamment invités à vérifier l'offre en appelant directement la banque via son standard habituel.