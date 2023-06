Des élus italiens s'insurgent contre l'appellation «Toscane occitane» pour désigner une partie du Tarn

Certains édiles accusent l'office du tourisme de la région de Gaillac et Albi «d'usurpation d'identité».

Las Vegas a son Paris... et le Tarn a sa Toscane, au grand dam de certains élus italiens. La colère grandit en Italie contre l'Office du tourisme de la région de Gaillac et Albi, racontent La Dépêche du midi et des médias italiens .

En 2022, l'office du tourisme a décidé de changer l'appellation de la zone en « Toscane occitane » afin d'en faire une marque déposée. Un moyen de renforcer l'attractivité du territoire, en faisant appel à un imaginaire rattaché à la région italienne. Cette initiative a eu des retombées économiques très positives sur le territoire tarnais : 87 millions d'euros engrangés rien que l'année dernière, selon La Dépêche du midi . Il est vrai que la beauté des villages tarnais, parcourus de vignes et de cyprès rappelle à bien des égards les paysages italiens. Néanmoins, le Tarn se situe à 800 kilomètres de la « vraie Toscane » et les deux régions ne partagent pas la même culture. De quoi agacer des édiles de la Botte.

L'affaire est remontée jusqu'à la Commission européenne. L'eurodéputé toscan Nicola Danti, du parti Italia Viva - fondé par Matteo Renzi - a condamné une opération qui « a clairement pour but d'exploiter l'attrait touristique de la célèbre région de Toscane en Italie, en utilisant de manière abusive une marque établie connue dans le monde entier ». Cette pratique peut s'avérer insidieuse pour certains touristes, qui, pensant visiter l'authentique Toscane, sont victimes de ce «potentiel de tromperie » et d'« exploitation indue d'une marque touristique reconnue », a souligné l'élu. « Il n'y a qu'une seule Toscane et c'est bien que ceux qui, de manière rusée, essaient d'utiliser cette marque pour promouvoir leur territoire cessent de le faire immédiatement », a-t-il également dénoncé. Nicola Danti s'est aussi étonné du financement de cette campagne par l'Union Européenne alors que le Parlement cherche à lutter « quotidiennement contre des actions similaires qui sont menées dans le reste du monde et qui nuisent à notre économie ».

«La Toscane se rebelle»

Le président de la région toscane, Eugenio Giani, a quant à lui répondu aux médias italiens, expliquant « comprendre que le nom de la Toscane, si connu dans le monde entier, peut être utilisé pour un parallèle qui reconnaît son mérite ». Il est toutefois impossible de « changer le nom d'une Région et l'utiliser comme une campagne touristique », a-t-il tonné. « Nous nous ferons entendre. L'usurpation d'identité est un crime » a prévenu le président de région. « Maintenant, la Toscane se rebelle. Nous évaluerons les actions à entreprendre. ».

De son côté, le président de la marque « Toscane occitane », Paul Salvador, s'est défendu auprès de nos confrères de La Dépêche du midi . «Si les Italiens veulent porter l'affaire au niveau judiciaire, nous sommes prêts, nous avons les avocats pour défendre notre dossier», a-t-il déclaré, souhaitant toutefois privilégier une solution à l'amiable.