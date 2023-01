Des compotes en gourde rappelées dans toute la France en raison de la présence de patuline

Les personnes détenant ces produits doivent les apporter au magasin le plus proche pour obtenir un remboursement.

Si vous vous détenez des compotes en gourde « Douceur du Verger » de la marque repère vendue chez E.Leclerc, ne les consommez pas. Ce produit fait l'objet d'un rappel de la part de son fabricant à la suite à de la détection de mycotoxines au-dessus des limites réglementaires, d'après le site Rappel Conso.

« Les mycotoxines sont des substances produites par des champignons microscopiques qui se développent parfois sur certains produits végétaux lors de leur culture et/ou leur stockage. Ces substances présentent un risque sanitaire en cas de consommation importante et répétée » explique-t-on dans le communiqué.

Remboursement en magasin

Les consommateurs qui détiendraient ces produits ne doivent pas les consommer et les rapporter au plus vite au point de vente le plus proche. Attention : le rappel ne concerne que les produits avec un numéro de série se terminant par 10 juste à côté du code-barres. Vous pouvez contacter le fabricant via un numéro vert (08 00 86 52 86) pour plus d'informations.