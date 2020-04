Des associations de consommateurs demandent la suspension de tous les loyers face au coronavirus

Voilà une mesure qui pourrait avoir un impact significatif sur les prix de l'immobilier d'habitation : la suspension générale des loyers pour les locataires de logements. En effet, une mesure aussi radicale réduirait fortement la rentabilité de cette classe d'actifs pour les bailleurs, entraînant nécessairement un « repricing » significatif à la baisse des biens immobiliers. Mais un tel dispositif ne semble pas à l'ordre du jour, du moins pour le moment.

Alors que l'économie française est quasiment à l'arrêt depuis le début du confinement, les mesures de chômage partiel se multiplient dans tous les secteurs et l'inquiétude monte sur les conséquences sociales de cette crise sanitaire sans précédent. Les mesures de soutien déjà actées seront-elles suffisantes pour passer le cap, ou bien faudra-t-il aller encore plus loin ? L'association de consommateurs CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie) réclame pour sa part une mesure assez radicale : « Nous demandons au gouvernement (...) le report et l'échelonnement des loyers pour les locataires. De nombreux citoyens sont confrontés au chômage partiel, au licenciement et aux risques de faillites d'entreprises. Face à la perte de leurs revenus, de nombreux locataires vont se retrouver sans toit, se mettant en danger ainsi que le reste de la population. D'autres devront s'endetter, les fragilisant davantage une fois la crise passée. » Mais la CLCV n'est pas la seule à tenter d'orienter la réflexion des pouvoirs publics sur ce terrain : une autre association -la CNL (Confédération Nationale du Logement)- réclame la suspension des loyers et l'échelonnement de leur remboursement.

Sans surprise, les professionnels de l'immobilier affichent leur ferme opposition à ces propositions, craignant en effet qu'on ouvre la boîte de Pandore d'une « rupture générale des engagements », selon les termes employés par Jean-Marc Torrollion, patron de la FNAIM (Fédération Nationale de l'Immobilier). Les organismes de logement social ne sont pas non plus favorables à ce type de mesures, préférant examiner au cas par cas la situation des locataires les plus fragiles. Le manque à gagner pour les propriétaires HLM résultant d'une mesure générale sur les loyers serait en effet phénoménal. Du côté du gouvernement, la position est pour le moment très claire : « Il n'y aura pas de moratoire envisagé », selon le cabinet de Julien Denormandie, ministre du Logement. Pour sa part, le président de l'UNPI (Union Nationale des Propriétaires Immobiliers) Christophe Demerson lance un appel solennel aux pouvoirs publics pour ne pas transformer les propriétaires immobiliers en « banquiers de notre économie ». Selon lui, « appeler à un moratoire des loyers dans le parc privé d'habitation est démagogique et irresponsable. » « Ne jetons pas 2,7 millions de petits bailleurs dans une situation catastrophique. N'ajoutons pas de la fragilité à la fragilité», conclut-il.

L'évolution du secteur de l'immobilier de logement sera particulièrement surveillée dans les mois qui viennent, alors que les notaires de France ont récemment revu leurs pronostics en raison de la crise du coronavirus: « on devrait connaître une crise comparable à celle de 2012-2013 avec une correction des prix de 10% à 15% », analyse ainsi Jean-François Humbert le président du Conseil supérieur du notariat.