Derrière ce porche, un hôtel particulier s’est vendu à près de 50.000€/m²

À deux pas du musée d’Orsay, l’hôtel de Lannion s’étalant sur 1000 m² s’est vendu pour 48 millions d’euros. L’une des plus grosses transactions parisiennes de 2022.

L’une des plus belles ventes d’hôtel particulier de l’an passé vient d’être rendue publique grâce à une indiscrétion parue dans le magazine Challenges . L’hôtel de Lannion situé dans le 7e arrondissement, quasiment en face du musée d’Orsay aurait été cédé pour 47,95 millions à l’automne dernier. L’une des plus grosses transactions de l’année pour une construction de ce type dans la capitale. Il est vrai que la bâtisse ne manque pas d’atouts: outre une situation ultra-privilégiée, une surface des plus confortables de 1000 m² et un pedigree historique, l’endroit est particulièrement discret.

À la manière de la villa Kenzo récemment remise en vente , l’endroit est totalement insoupçonnable depuis la rue. Il faut franchir un porche depuis la rue de Lille pour découvrir les charmes de cet hôtel de Lannion. Une demeure dont la construction avait été lancée en 1754 par le banquier Pierre Salles et son beau-frère Jacques Hocquart, trésorier général de l’artillerie. Les deux hommes ont d’ailleurs fait construire deux logements locatifs identiques se partageant la même parcelle: l’hôtel de Lannion qui a pris le nom de son premier locataire, le comte de Lannion, et l’hôtel Hocquart accessible depuis la rue de l’Université.

Une plus-value de 40%

Selon les informations de Challenges, l’acheteuse est une entrepreneuse française, Valérie Taupin, qui a fait fortune dans les cosmétiques avec les laboratoires Teoxane, basés à Genève et spécialisés dans les antirides. Le vendeur, quant à lui, était l’Américain Tony Fadell, ancien pilier d’Apple avant de passer chez Google. S’il existe très peu de photos actuelles de l’hôtel de Lannion, le site du ministère de la Culture permet de découvrir des photos d’archives de ce bâtiment disposant d’une très jolie façade sur jardin. Le salon mais aussi la salle à manger en stuc ainsi que la chambre Louis XV sont classés.

Longtemps aux mains d’Hubert Guerrand-Hermès, fils de l’ancien directeur général de la célèbre maison de luxe, qui y est décédé, la demeure avait été aménagée pour lui par le célèbre François-Joseph Graf, apprécié par les grands patrons français. Une décoration que l’Américain Tony Fadell s’était empressé de retirer quand il a acheté les lieux en septembre 2019. Cela n’a pas empêché cet ingénieur considéré comme le père de l’iPod de réaliser une belle plus-value immobilière. Payé 34 millions d’euros, l’hôtel particulier a été revendu 40% plus cher après trois ans et demi de détention...