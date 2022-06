Départ en vacances : nos quatre astuces pour gagner du temps sur la route

avant partir, il va falloir se préparer pour la route pour qu'elle soit le plus agréable possible. Alors on a pensé à vous avec quatre conseils malins qui peuvent vous faire gagner un temps précieux et vous rapprocher de la plage de vos rêves. (crédit photo : DR)

Contenu sponsorisé. Ah, les vacances ! Vous vous imaginez déjà dans une chaise longue face à la mer. Mais avant, il faut faire face au trafic dense sur l'autoroute lors des départs... Sauf si vous suivez nos quatre conseils malins pour gagner du temps et profiter plus tôt de vos vacances.

1) Prenez un badge de télépéage Ulys. Avouez, vous les avez regardés passer avec envie les véhicules qui ont ce badge alors que de longues files serpentent devant le péage. C'est fluide, rapide alors que, comme d'habitude, vous êtes sur la file où le conducteur juste devant vous a perdu son ticket et cherche désespérément à le retrouver pendant de longues minutes... Et non le télépéage ce n'est plus un privilège. Ulys, le badge télépéage de VINCI Autoroutes vous offre 1 an de badge gratuit sans engagement et sans frais de mise en service ; vous pouvez aussi gagner du temps au péage ! En plus avec le badge Liber-T vacances , vous pouvez utiliser vos chèques vacances pour payer votre péage. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les autoroutes de France et si besoin prendre des options supplémentaires pour qu'il fonctionne en Italie, en Espagne et au Portugal. Qui a dit que le télépéage n'était pas pour vous ? Essayez les 12 mois offerts !

2) Préparer son itinéraire. Ça n'a l'air de rien mais bien étudier son trajet avant de partir évite pas mal de déconvenues. Avant de vivre l'aventure des vacances, mieux vaut être sûr d'arriver à bon port. Là aussi, votre badge Ulys peut vous prêter main forte. Grâce à son appli dédiée aux clients, Ulys vous permet de préparer votre itinéraire en vous donnant accès à un tas d'infos utiles, Ulys vous permet de préparer votre itinéraire en vous donnant accès à un tas d'infos utiles : le prix des péages tout d'abord mais aussi l'information des travaux sur la route, vos consommations au péage puis la présence des aires d'autoroute et de bornes de recharge si vous êtes équipé d'un véhicule électrique. De quoi éviter le détour stressant avec une batterie à moins de 15%...

(crédit photo : DR)

3) Faites le plein la veille. Vous haussez les épaules en lisant ce conseil, tellement il semble évident. Et pourtant, on l'a tous fait ! Tous. La date du départ approche et on se dit qu'on ira demain faire le plein et puis on oublie et puis on se retrouve un matin avec toute la famille et les valises dans la voiture et un réservoir plein à moins du tiers. Alors oui, prenez ces 10-15 minutes pour remplir votre réservoir, ça vous évitera d'avoir à vous arrêter trop vite ou pire de surveiller anxieusement la pancarte indiquant la prochaine station si vous êtes proche de la réserve.

4) Partez tôt. Mais vraiment tôt. Tout le monde n'est pas à l'aise avec la conduite de nuit. Mais partir aux aurores, c'est la garantie de pouvoir sortir sans trop d'encombres des grandes métropoles avant que périphérique et voies de contournement soient complétement saturés. Mettons tout de suite les choses au clair : Si vous êtes un ou une adepte de la grasse matinée, tôt pour vous c'est sans doute 8 heures. Mais concrètement, les jours de grosse affluence sur la route, il faut plutôt être prêt à rouler un peu avant 5 heures du matin pour pouvoir passer une première heure un peu calme avant que la circulation ne se densifie. Ayez toujours en tête qu'en temps normal, le périphérique parisien commence à saturer dès 6 heures du matin. Alors prenez votre courage à deux mains, réglez votre alarme et prévoyez de vous faire un gros thermos ou de thé pour vous aider à rester concentré.

Bravo, vous avez suivi tous les conseils. Vous allez voir que ces recommandations vont vous faciliter la vie. Encore un peu de concentration, la plage n'est plus très loin... (crédit photo : DR)

Jour J. Badge de télépéage Ulys installé, itinéraire préparé, plein fait, 4:58 sur l'horloge de la voiture... Bravo, vous avez suivi tous les conseils. Vous allez voir que ces recommandations vont vous faciliter la vie. Encore un peu de concentration, la plage n'est plus très loin...

Florent Dassin