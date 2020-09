Démarches administratives : en 2022, les 250 plus courantes pourront être faites en ligne

Dans le cadre du plan de relance de l'économie, un milliard d'euros va être consacré à cette numérisation de l'Etat.

Le site Internet du ministère de l'Economie et des finances pour établir sa déclaration d'impôts sur le revenu en ligne. ( AFP / THOMAS COEX )

Contester une amende routière en ligne, activer des droits sociaux ou une carte grise... Dès 2022, ces démarches devraient pouvoir être réalisées en ligne. C'est du moins l'objectif formulé dans Les Echos par Amélie de Montchalin. La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques va disposer d'un budget d'un milliard d'euros pour la numérisation de l'Etat dans le cadre du plan de relance.

"Nous avons mis en place un suivi des 250 démarches les plus usuelles pour les Français quand ils se tournent vers les services publics. Cela va de la notification d'un contrat d'apprentissage pour une entreprise à l'obtention d'une attestation de droits auprès de la Sécurité sociale pour les ménages. Il en résulte que 28% de ces 250 démarches ne sont pas du tout numérisées ", regrette Amélie de Montchalin dans cet entretien publié mercredi 9 septembre. "Même pour celles qui le sont, le taux de satisfaction des usagers est très variable, entre 25% et 90% alors que nous estimons qu'il faudrait qu'il soit au moins à 70%", poursuit la ministre qui évoque aussi le problème des "fausses numérisations", c'est-à-dire le fait de débuter une démarche en ligne et de devoir la continuer autrement, en envoyant un courrier par exemple.

La ministre entend donc faire en sorte que " les 250 démarches les plus usuelles soient toutes accessibles en ligne en 2022, avec un taux au minimum de 70 % de satisfaction des usagers, citoyens comme entreprises" .

Selon la ministre, c ette numérisation des services publiques est "nécessaire" pour "faciliter la vie des citoyens", mais également pour "réussir la relance" grâce notamment aux simplifications administratives qu'elle permet. Cette numérisation poursuit en outre "trois autres objectifs" : "fluidifier les circulations de données entre administrations pour rendre l'action publique plus efficace" , simplifier l'accès au télétravail pour les fonctionnaires et "permettre aux fonctionnaires de se concentrer sur le conseil et l'accompagnement des ménages et des entreprises".