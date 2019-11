Démarchage abusif dans les assurances : pour une mise en oeuvre rapide des bonnes pratiques

Le superviseur français de la finance a appelé mardi le secteur de l'assurance à mettre en œuvre "au plus tard" à la fin du premier semestre 2020 des bonnes pratiques pour bannir les abus liés au démarchage téléphonique en assurance.

Le superviseur de la finance veut des actions rapides pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif dans les assurances. Dans un communiqué publié mardi 26 novembre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), nom de ce superviseur, appelle "l'ensemble des professionnels à mettre en œuvre dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du premier semestre 2020" une série de bonnes pratiques édictées mi-novembre par des représentants d'établissements financiers et de consommateurs réunis au sein du Comité consultatif du secteur financier (CCSF).

Un processus de vente à l'initiative seule du client

Le superviseur vise tout particulièrement les mesures relatives à la vente en "deux temps" et aux modalités de recueil du consentement, qui sont de nature à protéger les personnes démarchées. Désormais, le processus de vente ne pourra être enclenché qu'à l'initiative du client potentie l. S'il donne suite à la proposition commerciale, il devra recevoir des documents pré-contractuels et disposer d'un délai minimal de 24 heures avant la programmation de tout nouvel entretien téléphonique.

En revanche, si le particulier souhaite couper court à la conversation, le démarcheur ne pourra plus insister, sera tenu de mettre fin à l'appel et devra s'interdire de rappeler cette personne.

Pour une conservation des enregistrements téléphoniques

L'ACPR explique se féliciter du très large consensus obtenu autour de ces mesures au sein du CCSF, qui le 19 novembre s'était engagé à serrer la vis face aux "mauvaises pratiques" de "certains acteurs". L'autorité "engage tous les acteurs de la chaîne de distribution (assureurs, courtiers grossistes, distributeurs de proximité) à mettre en place des mécanismes de contrôle de la qualité des ventes reposant notamment sur une conservation des enregistrements téléphoniques" , fait-elle savoir dans le communiqué.

Le superviseur ajoute qu'il poursuivra ses contrôles visant à s'assurer que les processus de commercialisation sont conformes à la réglementation et permettent de préserver les intérêts de la clientèle.

Une explosion des litiges

Mi-septembre, plusieurs associations de consommateurs avaient dénoncé une explosion des litiges liés au démarchage téléphonique dans le secteur de l'assurance , demandant aux pouvoirs publics d'interdire cette pratique.

Le nombre de plaintes liées au démarchage à domicile ou téléphonique tous secteurs confondus a augmenté de 60 % entre 2012 et 2018, selon le dernier baromètre des réclamations de consommateurs de la Direction de la répression des fraudes. Pour le seul secteur de l'assurance, 325 réclamations ont été adressées en 2018, soit une progression de 11 % sur un an. Depuis 2012, elles ont plus que quadruplé.