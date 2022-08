Le marché immobilier et foncier s’enrichit d’un nouveau service mis en place par la Direction générale des Finances publiques (DGFip). L’application, accessible au grand public gratuitement en ligne, est baptisée “Demande de valeur foncière” ou DVF. Elle permet, entre autres, d’estimer globalement la valeur d’un bien immobilier, qu’il s’agisse d’un bien bâti ou d’un bien non bâti. Toutes les informations sont disponibles en open data sur la plateforme.La démarche pour connaître le prix d’un logement ou d’une parcelle de terrain dans le cadre d’une éventuelle acquisition se simplifie avec la mise en ligne de l’application “Demande de valeur foncière” ou DVF.

Demande de valeur foncière (DVF) : estimer votre bien immobilier / iStock.com - Chainarong Prasertthai

Demande de valeur foncière, c’est quoi ?

Connaître les chiffres clés du marché de l’immobilier d’une grande ville telle que Toulouse ne suffit pas nécessairement pour déterminer la valeur foncière d’un bien. Auparavant, il était nécessaire, dans le cadre d’une estimation de bien immobilier, de s’authentifier sur le site des impôts et de solliciter le service en ligne « Patrim ». Avec la mise en place de l’application gratuite Demande de valeur foncière (DVF), cette procédure de recherche d’informations et d’estimation de valeur immobilière se voit simplifiée. Désormais, tout le monde peut consulter, via le site DVF, l’historique des transactions immobilières et foncières d’un bien sur le marché de l’immobilier. Cette solution a été créée sur l’initiative de la Direction générale des Finances publiques (DGFip), avec la collaboration d’Etalab responsable de coordonner la base de données du site.

Quels sont les types d’informations accessibles sur DVF ?

S’il demeure primordial, dans le cadre d’une vente, de faire estimer son bien immobilier par un professionnel, le site DVF peut servir de point de départ. Toutefois, cet open data accessible a été conçu à simple titre informatif, non pour remplacer les experts dans le milieu. En consultant le site DVF géré par Etalab et la DGFiP, l’usager a accès à une série de données foncières et immobilières telles que :La localisation géographique du bien, indiquée sur une carte interactive ;Le prix de vente et les dates de transactions du bien, tant pour les biens bâtis que non bâtis ;Le descriptif détaillé du bien immobilier, dont sa superficie ou encore le nombre de pièces dans le cas d’un bien bâti.Avec l’application DVF, tout le monde a accès à l’historique des transactions et mutations immobilières d’un bien sur les cinq dernières années. Toutes les ventes, échanges, expropriations ou adjudications concernant le bien immobilier y sont compilés.

Comment utiliser le service DVF ?

Le service gratuit DVF est une plateforme en ligne qui permet non seulement de consulter les données foncières, mais aussi de les télécharger si besoin. Il s’apparente, de par sa nature, à la nouvelle rubrique “Gérer mes biens immobiliers” à destination des propriétaires. Pour utiliser le service, il suffit de se rendre sur le site internet DVF d’Etalab et de la DGFiP et de :Utiliser la carte interactive de la France pour trouver la région, puis le département, la commune et enfin la section cadastrale. Tous les biens immobiliers qui ont un historique de mutation sont mis en surbrillance bleue.Naviguer via le menu déroulant sur la gauche de la page d’accueil.