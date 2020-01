Délabrée, une de ces maisons symbole de San Francisco a été vendue 3,2 M€

EN IMAGES - Cette maison fait partie des 7 «painted ladies», un groupe de maisons colorées symbolisant la ville. Malgré son état, elle s'est arrachée en 2 semaines, 30% au-dessus du prix affiché.

Derrière la carte postale, la réalité est moins rose. Cette série de 7 maisons colorées, des «painted ladies» (dames peintes), qui désigne aux États-Unis ces demeures victoriennes en bois peintes en plusieurs couleurs pour souligner les détails architecturaux, est un emblème de l'opulente ville de San Francisco. Et pourtant, lorsque l'on franchit le seuil de l'une de ces maisons mises en vente en début d'année, on déchante rapidement. Rien n'a été fait depuis des années dans cette demeure datant de 1890 et étalant ses 250 m² sur trois niveaux.

Malgré les coups de peinture en façade, l'intérieur est dans un état déplorable. Et que dire des salles de bains? Il faut croire que les acheteurs n'ont pas été repoussés. Mise en vente le 8 janvier 2020 par le réseau Coldwell Banker au tarif de 2,75 millions de dollars (2,5 millions d'euros), elle vient juste de changer de main le 29 janvier. Et surtout, cette transaction express, s'est accompagnée d'un bond du tarif de près de 30%! Comme en atteste le site de l'agent immobilier, la vente se serait finalement conclue à 3,55 millions de dollars (3,22 millions d'euros).

Il est vrai que ce genre de bien iconique est particulièrement rare, ce qui peut expliquer la valse des étiquettes. La dernière fois qu'une de ces «painted ladies» avait été mise en vente, en juin 2014, l'acquéreur avait déjà déboursé 3,1 millions de dollars pour une demeure nécessitant là aussi des travaux. Sachant que San Francisco est depuis quelques années la ville américaine de tous les excès immobiliers, on peut comprendre que des acheteurs aient voulu tenter leur chance même à ces niveaux de prix.

Avec sa situation géographique et les vues qu'offre cette maison, elle deviendra sans aucun doute une adresse de prestige après une (grosse) cure de travaux. L'acheteur devrait débourser au bas mot 500.000 dollars de remise en état mais il est plus vraisemblable que la note soit bien plus salée si le nouveau propriétaire compte réorganiser la maison qui avait été séparée en deux appartements.