Découvrez les Îles Canaries et Grecques au meilleur prix grâce à ces offres

C’est le moment idéal pour réserver votre escapade de rêve aux Canaries ou en Grèce avec les offres imbattables de Carrefour Voyages. Partez à la découverte de ces magnifiques îles pour des vacances au soleil inoubliable dès 649€ par personne.

Contenu conçu et proposé par Figaro Voyage Services . La rédaction du Figaro n’a pas participé à la réalisation de cet article.

Lanzarote, Tenerife, Corfou ou la Crète : un large éventail de destinations est disponible pour vos prochaines vacances à l’étranger. Ces îles exceptionnelles offrent une combinaison parfaite de paysages à couper le souffle, de plages paradisiaques et de cultures. Vous pourrez séjourner dans des hôtels de luxe 4 et 5 étoiles, où tout est prévu pour votre confort et votre bien-être. Partez dès 649€ par personne pour les îles canaries ou grecques, avec la possibilité de payer en plusieurs fois.

Vacances à Tenerife en formule all inclusive

L’hôtel Be Live Experience 4* vous accueille pour un séjour mémorable réservé aux adultes de plus de 16 ans. Profitez de la proximité avec la plage de sable noir volcanique de Playa Jardin et d’une ambiance sereine et apaisante, idéale pour une déconnexion totale. Réservez dès maintenant votre séjour à Tenerife à partir de 537€ par personne pour 9 jours et 7 nuits, avec départ de Barcelone le 9 juin 2025. Ces vacances en tout compris vous offrent une expérience unique, avec repas, boissons, activités et services inclus, pour une détente et un séjour sans tracas.

