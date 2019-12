Découvrez la plus grande construction en bois de Paris

EN IMAGES - Derrière son allure haussmannienne revisitée, cet immeuble construit à l'initiative de la Fondation Rothschild cache une structure bois et de belles performances écologiques.

Installé sur un terrain de la Fondation Rothschild dans le 12e arrondissement de Paris, cet immeuble bâti à l'initiative de cet organisme s'affiche comme un projet novateur et écologique. Il se présente, pour l'instant, comme la plus grande construction à ossature bois de Paris intra-muros. Un record qui ne devrait pas tenir très longtemps au vu du grand nombre de projets bois qui se lancent actuellement.

Toujours est-il que cet immeuble rassemblant une crèche multi-accueil inclusif (96 berceaux dont 30 réservés aux enfants porteurs de troubles du développement ou de maladies chroniques) gérée par la Fondation, une crèche de la Ville de Paris et une résidence quatre étoiles Aparthotel Adagio affiche des performances environnementales très intéressantes. L'immeuble le Lamblardie (du nom de sa rue) comporte ainsi 1400 m3 de bois, un record pour un bâtiment parisien recevant du public. Les lieux piègent ainsi près de 1400 tonnes de CO 2 (stockées naturellement dans la structure), ce qui compense environ 20 ans d'émission du bâtiment, voire 30 ans de dégagement de CO 2 de toutes les voitures circulant dans la rue du bâtiment.

Frugalité et biodiversité

Autre tendance en vogue: la frugalité. Avec son isolation renforcée, l'immeuble promet de consommer peu d'énergie tout en conservant le maximum de chaleur et hiver et de fraîcheur en été. C'est notamment le rôle des façades des deux crèches du rez-de-chaussée utilisant du béton sur les faces intérieures et extérieures garni d'un isolant très performant. Cette solution permet d'obtenir une excellente inertie thermique, gage de confort et d'économies d'énergie.

Des performances qui s'accompagnent de la présence de panneaux photovoltaïques en toiture et d'une pompe à chaleur qui récupère la chaleur de l'eau des douches avant de la rejeter aux égouts. Enfin, le bâtiment est entouré de 2400 m² de jardin et compte 1040 m² de terrasses végétalisées et 208 m² de façade végétalisées (pour 6600 m² de plancher au total). Une verdure qui doit favoriser la biodiversité tout en créant des îlots de chaleur particulièrement bienvenus en milieu urbain durant les épisodes de canicule.