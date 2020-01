Découvrez la plus grande construction du monde imprimée en 3D

EN IMAGES - Il s'agit d'un bâtiment administratif de près de 650 m² et de 10 mètres de haut, récemment achevé à Dubaï.

Dubaï, la ville qui détient (pour l'instant) le record de la plus haute construction du monde (Burj Khalifa et ses 828 mètres) se devait de se positionner sur une technique qui se développe actuellement dans le BTP: l'impression de bâtiment en 3D. C'est ainsi que l'émirat détient désormais le record de la plus grande construction jamais réalisée avec ce processus automatisé.

Une prouesse réalisée par une start-up américaine implantée à New York, Apis Cor. C'est cette même société qui s'était distinguée en début d'année passée en décrochant un concours lancé par la NASA pour installer sur Mars des habitations imprimées en 3D. Le défi a consisté à réaliser un bâtiment administratif sur deux niveaux et 9,5 mètres de haut s'étendant sur 640 m².

Seulement trois semaines d'impression

Comme pour d'autres projets de ce type, un robot étale par extrusion un mélange à base de béton et l'applique en une série de couches fines superposées. Vu la taille hors norme du projet (pour cette technique), une grue a dû repositionner plusieurs le robot multi-axe afin de réaliser les différentes parties du bâtiment. La partie purement automatisée du chantier n'aurait duré que trois semaines et mobilisé simplement trois spécialistes d'Apis Cor sur place, selon le site Internet Dwell.

Le fabricant a pris soin de préciser que ces opérations ne peuvent pas être finalisées sans une importante touche humaine. Ainsi, les murs imprimés reposent sur des dalles de fondation qui doivent être posées en amont et le tout doit ensuite être renforcé avec des armatures et du béton supplémentaire. Par ailleurs, les fenêtres et le toit doivent encore et toujours être posés à l'ancienne. Ce n'est pas demain la veille que les métiers du bâtiment n'auront plus besoin de bras humains.