Découvrez 10 logements où démarrer une nouvelle vie dès le déconfinement

Envie de changer de cadre de vie après cette crise sanitaire? Ces dix maisons et appartements à vendre permettent de s'isoler et/ou prendre du recul.

À défaut d'un retour à la normale, ce début de déconfinement devrait marquer la fin de la mise à l'arrêt totale de bien des activités, dont l'immobilier. L'occasion de vérifier si cette envie de maison et d'espace relevée par la majorité des réseaux immobiliers va se concrétiser. Au-delà du nouvel attrait que suscitent les maisons de campagne, Le Figaro Immobilier vous propose une sélection de biens qui permettent de prendre du recul dans une période troublée.

Chacun pourra y mettre le sens qu'il voudra. De la version spirituelle pour ceux qui aimeraient profiter de l'atmosphère particulière de cette chapelle de Tours reconvertie en logement jusqu'à ces nombreuses offres permettant de fuir la foule des grandes villes, voire de vivre en quasi-autarcie. Vous avez l'embarras du choix: une ferme rénovée dans le Lot-et-Garonne avec sa piscine ou cette étonnante bâtisse sur les hauteurs du Parc national des monts de l'Ardèche avec sa vue à couper le souffle et son four à pain. Sans oublier ceux qui pourraient franchir le pas pour devenir châtelain pour moins de 500.000 euros.

Viser la quasi-autarcie

Quant à ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'autonomie, pourquoi ne pas opter pour un domaine de chasse en Sologne ou alors une propriété viticole bio dans le Languedoc? Cet ensemble combinant une villa anglo-normande et une minoterie vous permettra même de fabriquer votre farine et d'être autonome pour le chauffage grâce à la turbine actionnée par la rivière, tout en disposant d'une confortable demeure.

Et notre sélection n'oublie pas non plus ceux qui voudraient combiner les deux mondes. Vous pouvez ainsi vous isoler dans votre grotte, dans une maison troglodytique, tout en disposant d'un confort raffiné (jardin, piscine, espace cinéma, baignoire balnéo, jardin...) et en restant à deux pas du centre-ville d'Amboise. Même chose si vous voulez fuir l'épidémie dans un donjon: celui qui est à vendre à Cannes est luxueux, dispose d'une somptueuse vue sur a mer et reste lui aussi à quelques encablures de la civilisation. Prêts à franchir le pas?