Déconfinement : Une famille pourrait débourser plus de 100 € par mois pour se munir de masques

Le port du masque rendu obligatoire dans les transports en commun, au collège, ou dans certains commerces va impacter le budget des ménages. Selon le type de masque utilisé, une famille composée d'un couple et d'un enfant âgé de douze ans pourrait débourser entre 36 à 114 € pour se protéger, révèle une étude menée par 60 Millions de Consommateurs.

La fin du confinement est synonyme de nouvelles règles comme le port du masque obligatoire dans certains lieux publics, les commerces ou les transports en commun. Les Français vont devoir s'équiper, à leur frais dans la plupart des cas. Le coût de cet équipement pourrait revenir entre 36 et 114 € par mois à une famille composée d'un enfant de douze ans, estime ainsi 60 Millions de Consommateurs.

L'association, qui s'en est tenue à ce profil familial d'un enfant unique devant se rendre au collège, a établi différents scénarios selon le type de masque. Le principe suivant a été retenu dans le cadre de son étude : les modèles de masque à usage unique doivent être jetés au bout de quatre heures d'utilisation. Quant aux masques en tissu, ils peuvent être lavés « 5, 10, 20 ou 30 fois, selon les modèles ».

120 masques par mois

Chaque jour, les deux adultes auront besoin de deux masques pour prendre les transports en commun et le samedi pour aller dans les magasins où dans certains cas, ils seront obligatoires, explique 60 Millions de Consommateurs. L'enfant se contentera d'un masque par demi-journée de scolarité. Au total, pour cette famille prise en référence, cela représente 30 masques par semaine et 120 par mois.

Jusqu'à 114 euros pour des masques chirurgicaux

Ainsi, la famille devra débourser entre 72 et 114 euros par mois selon le prix des masques à usage unique. Le prix moyen s'établit à 0,60 € mais il peut atteindre 0,95 €. Il sera donc plus avantageux de se tourner vers les protections réutilisables, moins onéreuses : entre 36 et 60 € par mois pour des masques en tissu dont le prix moyen est compris entre trois (masque lavable 10 fois) et 10 € (lavable 20 fois).

Cette simulation ne tient pas compte des cas où les masques sont fournis gratuitement par divers organismes. C'est le cas pour certains employeurs et de nombreuses collectivités. Enfin, il est également possible de fabriquer soi-même ses masques.