Déconfinement : tous les commerces non alimentaires pourront bien rouvrir le 11 mai

Le ministre de l'Economie n'a évoqué qu'une seule exception : les centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés en Ile-de-France, qui devront rester fermés.

À compter de lundi, il sera à nouveau possible d'aller se faire couper les cheveux chez le coiffeur, de flâner dans une librairie ou d'acheter une paire de chaussures après l'avoir essayée en magasin. Tous les commerces pourront rouvrir leurs portes, quelle que soit la couleur de leur département, « à l'exception des lieux de convivialité que sont les cafés, les bars et les restaurants », a confirmé le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Ce sera vrai aussi en Île-de-France, même si le virus y circule activement. Les cafés, bars et restaurants devront, eux, attendre fin mai pour connaître la date de leur réouverture. Elle pourra être différenciée selon les départements.

Lundi, 400.000 commerces (dont 77.000 salons de coiffure et 15.000 fleuristes) accueilleront donc à nouveau leurs clients, à condition de respecter de strictes règles sanitaires. Ils devront garantir une distanciation d'un mètre entre les clients, comme l'ont fait jusqu'à présent les magasins alimentaires. Une densité d'un client pour 4 mètres carrés au maximum doit être respectée. Les commerçants pourront par ailleurs exiger que leurs clients portent un masque pour rentrer dans leur magasin. Ce sera par exemple le cas dans les boutiques d'optique ou de coiffure.

Certains de ces commerces avaient poursuivi partiellement leur activité en proposant la livraison à domicile ou le retrait de commandes en magasin. Mais pour la plupart, ces deux derniers mois ont représenté un arrêt total de leur activité.

Bruno Le Maire n'a évoqué qu'une seule exception à cette réouverture générale des commerces non alimentaires : les centres commerciaux de plus de 40.000 mètres carrés, comme le Forum des Halles à Paris, susceptibles d'attirer les foules. Ils pourront rouvrir en accord avec le préfet... sauf en Île-de-France, où ils devront pour l'instant restés fermés. C'est une mauvaise surprise pour les gestionnaires de ces centres commerciaux, qui avaient noué des contacts avec la préfecture afin de préparer leur réouverture.

Ceux de plus de 40.000 m2 situés en dehors de la région Île-de-France, ainsi que les magasins qu'ils abritent, sont de leur côté toujours dans l'incertitude, à quatre jours de leur ouverture potentielle. La décision du préfet de fermer ou non ces centres n'est en effet pas encore connue. «Il n'est pas facile, dans ces conditions, d'organiser la venue du personnel ou la livraison des marchandises», déplore Emmanuel Le Roch, délégué général de Procos, la Fédération du commerce spécialisé.