Déconfinement : les motards pourraient passer le permis avant les autres à partir du 11 mai

Les élèves motards pourraient reprendre le chemin des moto-écoles au début du déconfinement, soit bien avant les candidats au permis automobile. Mais si les cours peuvent être organisés en respectant les gestes barrières, de nombreux problèmes sanitaires restent encore à régler pour le passage des examens pratiques comme théoriques.

Les auto et moto-écoles sont fermées depuis le début du confinement car elles ne sont pas concernées comme des établissements essentiels. Mais lorsque les mesures seront levées, les apprentis motards pourraient reprendre les cours de pilotage et passer leur permis avant les autres, rapporte BFMTV ce jeudi 23 avril. La raison est simple : dans une voiture, il est compliqué de respecter la règle de distanciation sociale. Tandis qu'un motard, qu'il s'agisse des cours ou de l'examen, se retrouve seul au guidon de son engin.

Nettoyer les motos entre chaque élève

« La doctrine est que les motos et les poids-lourds repartent avant les voitures aussi bien pour la formation que pour les examens. Les voitures posent problème à cause de la proximité physique des occupants, l'élève, le moniteur et l'inspecteur », explique Patrice Bessone, président du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) Éducation routière à BFMTV.

Cela signifie que les cours et épreuves pourraient reprendre entre le 11 et 24 mai, même si la route est encore longue pour assurer aux élèves, instructeurs et inspecteurs des conditions de sécurité sanitaire optimales. Parmi les mesures envisagées, « nettoyer les motos entre chaque élève et leur demander de ne pas enlever leurs gants » indique Pascal Wolf, représentant de l'Association pour la formation des motards (AFDM).

Combien d'écoles survivront à la crise ?

Mais des contraintes demeurent au niveau des conditions de passage du permis, puisque examinateurs et inspecteurs sont installés dans la même voiture pendant 40 minutes. Un espace de confinement incompatible avec les gestes barrières. De même, les motards ont l'habitude de se rendre à l'examen dans la voiture de l'auto-école, au côté de leur instructeur. « Quant au plateau, les locaux dans lesquels les candidats se présentent sont généralement petits et on s'y bouscule », précise Pascal Wolf. Enfin, un dernier problème pourrait retarder le passage des candidats. Une nouvelle épreuve théorique a été mise en place le 19 mars dernier, mais elle n'est pas encore bien maîtrisée par les écoles qui manquent de questionnaires à proposer.

Enfin, se pose la question de la survie des entreprises elles-mêmes. Avec la crise sanitaire, de nombreuses écoles pourraient mettre la clé sous la porte, ce qui entraînera un souci de maillage sur l'ensemble du territoire. Les candidats pourraient donc être contraints de parcourir plusieurs kilomètres pour poursuivre leur apprentissage.