Déconfinement : "Il faut se sortir du carcan des 35 heures", estime Christian Jacob

Le chef de file des Républicains a une nouvelle fois plaidé pour un assouplissement des règles sur la durée légale du temps de travail, alors que la France sort de son confinement après presque deux mois sous cloche.

Christian Jacob, le 24 février 2020, à l'Assemblée nationale ( AFP / Ludovic MARIN )

Pendant que des centaines de milliers de Français reprennent le chemin du travail lundi 11 mai, la question des conditions de reprise de l'activité économique en France continue d'occuper les débats. Pour Christian Jacob, l'allongement éventuel du temps de travail après la crise doit être mis sur la table. Dans la lignée d'autres représentants de la droite ainsi que des organisations patronales dont le Medef, le président des Républicains s'en est pris au "carcan" que constitue selon lui la législation actuelle. "Il faut se sortir du carcan des 35 heures", a t-il ainsi lancé à l'antenne de France Inter , lundi 11 mai.

"La question du temps de travail devra se poser mais dans un cadre de dialogue social, et dans l'entreprise ou dans les branches", a-t-il encore affirmé, en jugeant que "ça ne peut pas être décidé par l'État" .

Graphique monrant l'évolution des estimations de l'Insee concernant les pertes d'activité économique liées au confinement, par secteur d'activité ( AFP / )

Le président LR souhaite ainsi un débat sur la possibilité de "déclencher les heures supplémentaires à la 37ème, à la 38ème, à la 39ème ou à la 40ème heure, ce qui permettrait aux salariés d'avoir une augmentation de salaire et donc de pouvoir d'achat et de redonner de la compétitivité aux entreprises". Quant à la question d'une semaine de travail à 40 heures, cette perspective ne "le choque pas", répond-il. "On gagnerait sur tous les fronts, c'est à dire la fiche de paye s'en trouverait améliorée et la compétitivité de l'entreprise aussi".