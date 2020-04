Déconfinement : de 10 à 22 %, le BTP alerte sur les surcoûts de mise en sécurité des chantiers

Les organisations professionnelles du bâtiment demandent à l'État de prendre en charge les surcoûts liés à la mise en sécurité sanitaire des chantiers. Ce surcoût est estimé à 10 % dans le neuf et peut atteindre 22 % dans la rénovation. Par ailleurs, les professionnels réclament un dispositif d'heures supplémentaires défiscalisées.

Stoppés depuis le début du confinement, certains chantiers du bâtiment ont repris dans tout le pays, mais d'autres sont toujours à l'arrêt. Pour assurer un meilleur démarrage, le gouvernement a demandé au secteur du BTP de fixer ses priorités. Ce lundi 27 avril, les organisations professionnelles (FFB et FNTB) ont ainsi remis un document intitulé « Propositions pour un plan de reprise d'activité et une diminution rapide du chômage partiel ». Selon les informations de BFM Immo, il est demandé à l'État de prendre en compte rapidement le surcoût lié à la mise en place des normes de sécurité sur les chantiers. Dans le neuf, ce surcoût pourrait atteindre 10 %.

+12 à 22 % dans la rénovation

Sans cette prise en charge, beaucoup d'entreprises pourraient refuser de réinvestir les chantiers. C'est ce qu'a indiqué Patrick Liébus, le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). « On parle de +10 % dans le neuf, et de +12 à 22 % dans la rénovation », explique le responsable à BFM Immo. « En marchés publics, l'État peut intervenir pour prendre en charge le surcoût, mais avec le privé, avec les clients particuliers, comment faire ? Quand le client ne souhaite pas que vous veniez travailler chez lui ? » se demande Patrick Liébus.

Les organisations professionnelles souhaitent que le Premier ministre prenne la parole et s'investisse au sujet des chantiers en demandant aux Français d'accepter que les ouvriers viennent travailler à leur domicile. Un guide sanitaire édicté par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) en complément des mesures sanitaires décidées par les pouvoirs publics a été mis en place. Il permet aux professionnels du BTP de travailler dans les bureaux, entreprises, sur les chantiers, tout en respectant les règles de sécurité sanitaires.

Heures supplémentaires défiscalisées

Parmi les autres requêtes faites au gouvernement, les organisations professionnelles estiment que les services de l'État doivent demander aux maires de « traiter les dépôts de permis » rapidement, précise Patrick Liébus. Pour rattraper le temps perdu, il est aussi réclamé que les heures supplémentaires qui apparaissent inévitables soient totalement défiscalisées.