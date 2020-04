Vous souhaitez installer votre bureau à la maison ? Redynamiser un espace de travail qui tombe en désuétude ? Et tout cela sans vous ruiner ? Voici neuf idées d'aménagements simples et économiques pour fabriquer et personnaliser votre bureau à partir de matériaux de récupération et de vieux meubles. Vous disposerez d'un espace de bureau fonctionnel, pratique et design mais surtout à petit prix.

Déco : 9 idées DIY pour réaliser son propre bureau / iStock.com - KatarzynaBialasiewicz

Un design industriel à petit prix

L'esthétique du loft prône le décloisonnement et l'utilisation de matériaux bruts pour une déco industrielle. Pour aménager un espace de travail « style loft », rien de plus simple : faites l'acquisition de deux tréteaux de bois qui forment la structure et d'une planche de médium ou de contreplaqué, pour le plan de travail. Le médium a pour avantage d'être un matériau très dense, donc solide, et facile à peindre. Si vous optez pour le contreplaqué, privilégiez une épaisseur de 1,5cm ou 1,8cm pour parer aux assauts du temps et éviter l'affaissement. Le bureau loft se complète d'un tabouret métallique ou en bois, d'une étagère métallique, et d'une lampe de bureau de style industriel.





Le bureau en parpaings

Ce modèle de bureau offre sans doute le meilleur ratio effort/dépense/résultat en matière de DIY esthétique industrielle. Des briques ou des parpaings empilés sur deux rangées le long du mur forment les pieds du bureau, espacés en fonction de la taille de la planche qu'ils supporteront. Une grande planche en bois brut vient compléter la table de travail. Les espaces creux à l'intérieur des parpaings font office de rangements ouverts.

Un aménagement malin pour un espace optimisé

Le bureau sous l'escalier

S'il est un espace perdu résolument exploitable dans la maison, c'est bien celui qui se trouve sous l'escalier qu'il faut aménager. Equipé d'un bureau aux dimensions adaptées, ce petit coin prend une dimension nouvelle. Une utilisation futée des marches permet de créer une série de rangements pour un gain de place optimal. L'astuce consiste à placer les étagères contre le mur et à les fixer les étagères de rangement du bureau directement sur les marches - si celles-ci sont ouvertes. L'autre extrémité des planches se fixe sur le mur à l'aide d'équerres.





Le bureau escamotable

Inspiré des secrétaires, ce modèle de bureau peut se replier contre le mur, permettant de libérer l'espace lorsqu'il n'est pas utilisé. Il est réalisé à partir de bois de palettes de chantier. Deux palettes reliées à l'aide de pattes d'assemblage sont posées l'une sur l'autre contre un mur. Le plateau escamotable est formé d'une planche de contreplaqué qui s'articule sur la palette supérieure à l'aide de deux charnières et de deux chaînettes de butée qui permettent de bloquer l'ouverture à 90°.

Un meuble customisé pour un design unique

