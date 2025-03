David Lisnard : «Quand la ministre des Sports fait du déni de prosélytisme islamiste»

La ministre des Sports, Marie Barsacq, a estimé ce 5 mars que l’interdiction du port du voile dans le sport n’était « pas une priorité ». Le maire (Nouvelle Energie) de Cannes dénonce ces propos et regrette le manque de clarté du gouvernement sur ce sujet.

David Lisnard est maire de Cannes, président de Nouvelle Énergie et de l’Association des maires de France.

Le sport, conçu comme un espace de neutralité, un facteur de cohésion sociale et un vecteur de dépassement individuel, est aujourd’hui pris en otage par une dynamique idéologique islamiste. La droite sénatoriale a eu le courage de faire interdire les signes religieux dans les compétitions sportives. Pourtant, les déclarations récentes de la ministre des Sports sont réellement inquiétantes. Sous des considérations d’inclusivité mal définie, elles révèlent une approche relativiste.

Tandis que François-Noël Buffet, représentant le gouvernement au Sénat, affirmait en février que la proposition de loi du sénateur Michel Savin apportait « une pierre bienvenue dans l’édifice contre toutes les formes de séparatisme », Marie Barsacq juge en ce mois de mars que ce sujet « n’est pas une priorité ». Elle affirme que sa position est « d’ouvrir le sport à toutes et tous parce que le sport doit faire partie de la vie de chacun» . Ces déclarations affaiblissent dangereusement la clarté républicaine nécessaire face aux menaces islamistes.

Ce déni du prosélytisme islamiste et de la réalité de sa menace témoigne soit d’une méconnaissance profonde, soit d’un refus conscient d’agir face aux alertes répétées du renseignement territorial, des fédérations sportives et des acteurs de terrain, confrontés quotidiennement à ces dérives. Derrière la revendication du port du voile se cache une dynamique de fragmentation sociale qui ne se limite pas aux tenues. Elle n’est que la partie émergée de l’iceberg, à savoir une instrumentalisation du sport à des fins idéologiques et identitaires, sous couvert de revendications religieuses. L’histoire nous a déjà montré que tout renoncement ouvre une brèche difficile à colmater. Après l’école, où les débats sur la laïcité ont mis en lumière des stratégies d’implantation islamiste, le sport devient le nouveau terrain de confrontation.

Cette extension de l’entrisme islamiste ne relève pas du hasard : elle s’inscrit dans une logique plus large d’occupation de l’espace public et de remise en cause des normes communes , suivant une stratégie bien documentée par des sociologues tels que Bernard Rougier, Médéric Chapitaux ou encore Florence Bergeaud-Blackler. Dans Le Frérisme et ses réseaux , cette dernière analyse la manière dont les structures islamistes cherchent à imposer des normes communautaires en investissant des institutions de socialisation comme l’école, les associations et, aujourd’hui, le sport.

En infiltrant ces sphères, cette idéologie vise à substituer progressivement la norme religieuse à la règle républicaine. L’infiltration islamiste dans le sport n’est pas un fantasme d’extrême droite. Elle est documentée par les services de renseignement, les constats des maires et les témoignages édifiants d’éducateurs et dirigeants de clubs. Certaines disciplines, comme les sports de combat ou collectifs, sont particulièrement touchées par ces logiques séparatistes, générant des tensions et des conflits. La Fédération française de football a récemment alerté sur la multiplication de faux certificats médicaux visant à contourner l’interdiction des collants et des casques, détournés pour masquer le port du voile.

Par ailleurs, plusieurs clubs sont surveillés par le renseignement territorial en raison de leur proximité avec des mouvements islamistes prônant une vision rigoriste de la pratique sportive. Il suffit d’observer le monde du sport amateur pour constater des phénomènes, dans les vestiaires, sur les terrains et autour du stade, qui auraient semblé inconcevables il y a vingt ans. Des jeunes filles refusent de jouer sans voile, des entraîneurs sont sommés de séparer les garçons et les filles lors des entraînements et des prières collectives s’organisent en marge des compétitions. Ces phénomènes, autrefois marginaux, deviennent de plus en plus courants, minant les valeurs de cohésion et de mixité qui ont toujours été au cœur du sport. Il est essentiel de ne pas laisser livrés à eux-mêmes des éducateurs souvent jeunes et peu formés à faire face à ce type de problèmes. Pour ne pas reproduire les erreurs commises avec le corps enseignant, il nous faut un cadre législatif clair et un programme opérationnel et concret.

Cette dérive trouve aussi des facilitateurs, des agents passifs ou complaisants qu’il convient de dénoncer sans fard. Certains, sous couvert de bienveillance, défendent le droit des femmes voilées à concourir , ignorant que cette position, loin de favoriser leur émancipation, valide une vision islamique extrémiste et séparatiste, misogyne et rétrograde de la place des femmes dans la société. D’autres, mus par la lâcheté ou la peur du conflit, acceptent progressivement des concessions qui, sous prétexte d’apaisement, ouvrent la voie à une normalisation des revendications islamistes dans la société.

Enfin, certains acteurs politiques et militants y trouvent un intérêt électoral ou idéologique, préférant flatter certaines clientèles au détriment des principes fondamentaux de la République. Dans cette compromission, ils deviennent les relais efficaces d’une stratégie de conquête idéologique qui avance par capillarité et intimidation. Loin d’être un phénomène isolé, cette évolution doit être replacée dans un contexte plus large de remise en cause des institutions républicaines par une idéologie qui ne tolère ni la mixité, ni la neutralité, ni la primauté de la loi française sur les normes religieuses. Accepter ces dérives dans le sport, c’est ouvrir la porte à des revendications similaires dans d’autres espaces publics, qu’il s’agisse des universités, des hôpitaux ou des administrations.

Le Sénat a pris ses responsabilités. Il revient maintenant au gouvernement de démontrer qu’il est à la hauteur des enjeux. Car il ne s’agit pas seulement d’un débat sur la laïcité dans le sport, mais d’un choix civilisationnel : voulons-nous d’une République française qui affirme avec force ses principes ou d’un État dont la faiblesse, par compromission ou aveuglement, ouvre la voie à une normalisation du séparatisme et à une lente désagrégation de notre nation ?