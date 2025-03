Dans un village allemand, tous les jeunes bénéficient de la fortune d’un millionnaire

Héritière du patrimoine d’un habitant, la commune de Karlum aide ses jeunes et ses seniors. Cette manne providentielle permet de mettre sur pied des projets au service du bien-être et du lien social.

Si les lycéens allemands ne bénéficient pas d’un « Pass Culture » , les jeunes du village de Karlum se voient offrir une gratification bien particulière. Dans cette petite bourgade d’à peine 200 habitants, située à l’extrême nord de l’Allemagne, chaque adolescent âgé de 18 ans ou moins reçoit la somme de 300 euros. La raison ? Le testament d’un millionnaire, agriculteur de son état, désireux d’apporter son soutien aux générations suivantes après sa mort, rapporte le quotidien Das Bild .

Une fortune en héritage

« Nous n’héritons pas la Terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants » écrit Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes . Sans doute Hinrich Frerichs n’a-t-il pas lu toutes les méditations de l’écrivain et aviateur français, mais son geste envers son village est empreint de cet esprit de transmission. Décédé en 2021, l’agriculteur a décidé de faire don de son patrimoine aux générations suivantes. En vertu de son testament, la commune de 200 habitants est désormais dépositaire de sa fortune, comprenant quatre appartements et plusieurs investissements, d’une valeur de 1,2 million d’euros. D’après le maire Werner Richardsen, la rente totale représente 30.000 euros annuels, utilisés pour le bien de la petite collectivité frisonne.

Ici, point de querelles d’héritage , tel Pierre jalousant son frère Jean dans le roman de Maupassant. Tous les habitants de Karlum en sont bénéficiaires, et les jeunes en particulier. Pour gérer à bon escient cette somme considérable, les habitants ont créé une fondation composée de trois membres du conseil d’administration et de cinq membres du conseil, dont le maire, un gestionnaire de biens, et trois habitants choisis chaque année. Principale décision prise en 2024 : le versement de 300 euros à chaque enfant ou adolescent. Cette année, 34 jeunes ont ainsi reçu cette sorte de subvention, permise par la générosité d’un homme.

Des projets au service des jeunes et de leurs aînés

Chaque printemps, les membres de la fondation se réunissent pour discuter des propositions soumises par les habitants. Seule condition : que les projets soient d’utilité publique, et profitent aux mineurs ou aux personnes âgées . Ainsi, des dons ont été faits à l’hospice local de même qu’à une association accompagnant les retraités du grand âge. L’argent a en outre permis la mise en place d’un bus citoyen, qui récupère sur demande enfants et aînés.

Si les projets sont tributaires des juniors et des seniors, l’ensemble des résidents peut indirectement en bénéficier. Évoquant la rénovation d’un chemin de 1,2 km proche d’une résidence d’accueil de personnes âgées, le maire explique que « tout le monde l’appelle le chemin des retraités, mais toutes les classes d’âge l’utilisent volontiers pour se promener » . Dans les prochaines semaines, la fondation se réunira à nouveau pour discuter des idées à venir.