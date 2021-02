Dans le Pacs comme dans le mariage, on contribue selon ses capacités et non selon la proportion de sa part

Un logement acquis peut ainsi être payé par l'un des deux partenaires et revendu aux bénéfices des deux en cas de séparation.

Cérémonie de Pacs dans une mairie parisienne. ( AFP / JEAN-LOUP GAUTREAU )

En cas de séparation de deux personnes pacsées, comment se passe le partage des biens immobiliers quand l'un des deux a été le seul à les payer ? Selon la Cour de cassation, les deux doivent se partager la vente.

Le procès soumis à la Cour opposait deux partenaires pacsés qui se séparaient. L'un , gagnant plus que l'autre, avait toujours payé les remboursements des deux emprunts immobiliers destinés à financer l'achat de la maison. Il avait aussi payé les taxes et les factures liées à cet immeuble. Au moment de se séparer, ce partenaire refusait de partager en deux la valeur de la maison. Il n'y a jamais eu de convention pour faire peser sur l'un une charge supérieure à celle qui lui incombait, disait-il, et il réclamait à l'autre le remboursement de la moitié puisque l'indivision dans le pacs est une indivision par moitié.

Mais les juges ont refusé . Si les biens acquis ensemble par des partenaires pacsés sont réputés indivis par moitié, cela ne signifie pas que chacun doive impérativement les financer par moitié. Comme dans le mariage, chacun contribue selon ses capacités financières et non selon la proportion de sa part . En outre, la conclusion d'un Pacs oblige, sauf convention contraire, à une aide matérielle et à une assistance proportionnelle aux facultés de chacun. Puisque l'un des partenaires gagnait beaucoup moins que l'autre et n'avait pas les moyens de rembourser son crédit, l'autre a payé à sa place, selon ses capacités contributives, et n'a pas de créance à faire valoir, a conclu la Cour de cassation.

(Cass. Civ 1, 27.1.2021, F 19-26.140)