D’une fête religieuse à un phénomène mondial, que célèbre-t-on à la Saint-Patrick ?

Pourquoi des millions de personnes portent du vert, boivent de la Guinness et paradent dans les rues chaque 17 mars ? Derrière la Saint-Patrick, une histoire riche et parfois méconnue.

Chaque 17 mars, l’ Irlande se drape de vert et entraîne avec elle des millions de festivaliers à travers le monde. Entre parades gigantesques, musiques celtiques et flots de Guinness, la Saint-Patrick s’impose comme un rendez-vous incontournable, bien au-delà de Dublin.

Mais derrière les symboles, qui était vraiment cet homme célébré aux quatre coins du globe qui a marqué à jamais le «pays du trèfle» ?

De captif à missionnaire : l’étonnante histoire de Saint-Patrick

Ironie du sort, celui qui deviendra le saint patron de l’Irlande… n’était pas irlandais. Né en Grande-Bretagne à la fin du IVe siècle, Patrick est encore adolescent lorsqu’il est capturé par des pirates et vendu comme esclave en Irlande. Pendant six ans, il garde les troupeaux d’un maître celte dans une contrée hostile et sauvage. Seul, le jeune berger trouve refuge dans la prière et finit par s’échapper pour rejoindre sa famille.

Mais loin de fuir ce pays qui l’a asservi, il y revient, animé d’une mission : convertir les Irlandais au christianisme. Selon la légende, c’est au sommet du Rock of Cashel, un promontoire qui domine les plaines du comté de Tipperary, qu’il aurait expliqué le mystère de la Trinité à l’aide d’un simple trèfle. Un geste devenu iconique, qui fait du petit végétal l’un des emblèmes les plus puissants de l’île.

À sa mort, le 17 mars 461, Saint-Patrick laisse derrière lui bien plus qu’un héritage religieux : une identité irlandaise qui, des siècles plus tard, se fêtera aux quatre coins du monde.

L’Irlande à l’honneur

Aujourd'hui, ce rassemblement festif est un hommage à la culture irlandaise. Depuis 1903, c’est un jour férié officiel dans le pays. À Dublin , des milliers de personnes participent au défilé annuel, où des groupes folkloriques, des fanfares et des danseurs de céilí (danse traditionnelle irlandaise) animent les rues. En 2023, ils étaient plus de 500.000 spectateurs.

Mais elle a rapidement été adoptée à l’échelle mondiale, d’abord par les Irlandais émigrés, puis par des personnes de toutes origines, attirées par l’esprit festif et convivial.

Une célébration mondiale

Aujourd’hui, des millions de personnes, qu’elles soient d’origine irlandaise ou non, se parent de vert et célèbrent cet héritage celtique dans les grandes métropoles du monde.

À New York , où vit l’une des plus importantes communautés irlandaises hors d’Europe, le défilé de la Saint-Patrick est une institution depuis 1762, bien avant l’indépendance des États-Unis. Chaque année, des dizaines de milliers de participants – musiciens, danseurs et associations irlandaises – remontent la 5e Avenue, salués par plus de deux millions de spectateurs massés sur les trottoirs.

À Chicago , c’est un autre spectacle qui attire les curieux : depuis 1962, les autorités locales teignent la rivière en vert émeraude, un rituel initié par des ouvriers plombiers qui voulaient rendre hommage à leurs racines irlandaises. Un mélange secret d’écologique et de folklore qui transforme la ville en capitale de la Saint-Patrick le temps d’un week-end.

À Sydney , l’Opéra et le Harbour Bridge se parent de lumière verte, tandis que des parades aux accents celtiques traversent la ville sous le soleil austral. Tokyo , plus inattendue, s’est elle aussi laissée séduire : depuis 1992, un cortège aux couleurs de l’Irlande défile dans les rues de Harajuku, preuve que la Saint-Patrick n’a pas de frontières.

Et à Montréal , où l’héritage irlandais est profondément ancré, la parade du 17 mars est la plus ancienne du Canada et rassemble chaque année des milliers de spectateurs, bravants souvent le froid pour assister au passage des chars décorés et des fanfares.

Mais au-delà des défilés et des illuminations spectaculaires, la Saint-Patrick, c’est aussi un moment de partage et de convivialité. Dans le monde entier, les pubs irlandais deviennent le cœur battant de la fête, où l’on trinque à la Guinness, danse au son du fiddle et célèbre, le temps d’une soirée, l’âme chaleureuse de l’Irlande.

