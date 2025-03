Cyclone Alfred : les conseils du Quai d’Orsay aux voyageurs français

Evacuations, coupures de courant et fermetures d’aéroports : le cyclone Alfred place l’Australie en état d’alerte. Les autorités françaises appellent à la vigilance et rappellent les consignes de sécurité. Voici les principaux points à retenir.

Après La Réunion , c’est désormais l’Australie qui se prépare à l’arrivée du cyclone Alfred, classé en catégorie 2 sur l’échelle de l’intensité des cyclones tropicaux, selon le Bureau of Meteorology (BoM). Il se rapproche dangereusement de la côte orientale de l’Australie, et selon le site web officiel du ministère des Affaires étrangères, France Diplomatie , il « atteindra les côtes orientales de l’Australie - sud du Queensland et nord de la Nouvelle-Galles du Sud - dans les prochaines heures» .

Plus de 4 millions de personnes se trouvent sur sa trajectoire, et les autorités de la Nouvelle-Galles du Sud ont déjà évacué 10.000 habitants des zones à risque d’inondation, rapporte l’AFP. Plus de 80.000 foyers australiens étaient privés d’électricité ce vendredi, au moment où le cyclone tropical Alfred et ses vents destructeurs se rapprochent de la côte orientale densément peuplée du pays. Quels impacts pour les voyageurs ?

Les précautions à suivre selon les autorités

À Brisbane, David Crisafulli, Premier ministre de l’État du Queensland, a mis en garde contre l’intensification imminente de la tempête, précisant qu’elle «va s’intensifier» . En prévision de cette menace, les habitants des zones concernées prennent des mesures de sécurité, notamment en «bloquant les entrées de leur maison avec des sacs de sable et mettant de côté des réserves de nourriture et d’eau» , comme le rapporte l’AFP. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a souligné la solidarité nationale face à cette catastrophe, affirmant que les Australiens «espèrent le meilleur, mais se préparent au pire» .

Pour suivre son évolution, le Bureau of Meteorology publie des cartes de suivi du cyclone toutes les heures. Vous pouvez consulter les dernières informations :

De son côté, le Quai d’Orsay appelle les voyageurs français à la plus grande prudence. « Les ressortissants français se trouvant dans cette zone sont invités à faire preuve de la plus grande prudence et à suivre les recommandations et instructions données par les autorités de ces deux États», indique-t-il.

En cas d’urgence, il est crucial de rester informé et de prendre des mesures préventives, telles que la préparation d’un kit d’urgence. Ayez à disposition des documents essentiels, des médicaments, des vivres et d’autres fournitures nécessaires en cas d’évacuation ou de perturbations. En cas de besoin, le numéro d’appel d’urgence à composer est le 000.

Aéroports fermés : Brisbane, Gold Coast, Ballina

Selon le quotidien britannique The Independent , l’aéroport de Brisbane, a suspendu ses activités et réservé ses terminaux aux opérations de défense, entraînant l’annulation de tous les vols de Qantas Airways, la compagnie aérienne principale de l’Australie. Les vols ont été suspendus jusqu’au moins samedi 8 mars midi, avec une reprise des vols intérieurs prévue pour dimanche 9 mars.

L’aéroport de Gold Coast, situé à environ 88 kilomètres de Ballina, a fermé son terminal mercredi à 16 heures, et ce, jusqu’à nouvel ordre. L’aéroport de Ballina, à environ 150 kilomètres au sud de Brisbane, à Byron Bay, a également annulé tous ses vols commerciaux jusqu’au 9 mars en raison des vents violents du cyclone.

En parallèle, le conseil municipal de Brisbane a annoncé la suspension de tous les services de transports en commun (bus, trains et ferries). L’évolution du cyclone au cours des prochaines heures sera déterminante pour l’instauration de nouvelles mesures d’urgence.

