Cures thermales: 19.000 curistes en moins en France l'an passé

Séance d'aquagym aux Thermes de Contrexeville, dans les Vosges, le 25 juin 2013 ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

La fréquentation des cures thermales a connu une forte baisse en 2019, avec 19.000 curistes de moins qu'en 2018, ce qui est toutefois lié à une raison conjoncturelle, la fermeture exceptionnelle de quatre établissements, ont indiqué jeudi les représentants du secteur.

C'est la deuxième année de suite que les cures thermales enregistrent une baisse, après une hausse continue depuis 2008.

En 2019, 579.000 personnes ont suivi une cure thermale conventionnée par la Sécurité sociale (18 jours d'affilée, sur prescription médicale et pour le traitement d'une des 12 affections ou pathologies répertoriées). Ils étaient 598.000 en 2018, sur les 109 établissements thermaux que compte la France.

"La principale explication est conjoncturelle: c'est la fermeture ponctuelle et exceptionnelle de quatre établissements thermaux", explique à l'AFP Thierry Dubois, président du CNETh (Conseil national des établissements thermaux), à l'occasion du salon Les Thermalies à Paris, de jeudi à dimanche.

Selon M. Dubois, les quatre établissements qui ont dû fermer pendant tout ou partie de la saison d'activité l'an passé sont Brides-les-Bains (12.000 curistes), en raison de travaux liés à la présence de bactéries dans l'eau, Bourbon-Lancy (4.500), à cause d'un incendie, Lons-le-Saunier (1.800), en raison de travaux de réaménagement, et les Eaux-Bonnes (1.000), à cause d'un problème sur la structure du complexe.

Au-delà de cette explication conjoncturelle, les professionnels avancent des raisons fiscales à la baisse de fréquentation: la hausse de la CSG et de la CRDS pour certains revenus.

Selon M. Dubois, cela a pu entraîner une baisse de pouvoir d'achat qui a dissuadé certains de suivre une cure.

Pour une cure thermale conventionnée, les soins sont remboursés à hauteur de 65%. Les frais de transport et d'hébergement peuvent être partiellement remboursés, à condition de ne pas dépasser des plafonds de ressources.

"La majorité des curistes sont des retraités, avec une moyenne d'âge de 63/64 ans", rappelle M. Dubois.

Par ailleurs, le secteur souhaite mettre en place pour la période 2020-2026 un Observatoire de l'économie des stations thermales, pour pallier l'absence d'évaluation globale de cette activité.

Cela fait suite à un rapport de la Cour des comptes publié l'an dernier. Basé sur la région Occitanie, il estimait que le "modèle économique (du secteur) devait être impérativement revu" car il ne tenait "pas toutes ses promesses s'agissant des retombées sur l'emploi, du développement de zones rurales et de l'état des finances communales".

Outre l'aspect économique, l'efficacité des cures est contestée dans le monde médical.

Dans le cadre de la convention conclue avec la Sécurité sociale en 2003, après un rapport très critique de l'Inspection générale des affaires sociales en 2000, le secteur s'est engagé à démontrer le "bénéfice médical rendu" des cures médicalisées, en échange du maintien de leur remboursement.

Depuis, la filière a dépensé 14 millions d'euros pour la recherche et financé des études comparant l'efficacité de la cure thermale par rapport à des traitements classiques pour certaines affections (troubles anxieux, arthrose, surpoids...).

pr/BC/ial/shu