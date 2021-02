Culturebox, lancement de la chaîne éphémère et gratuite du spectacle vivant

Cela va bientôt faire un an que la France subit les ravages de la pandémie de Covid-19. Les effets du virus sur l'économie du pays ont été drastiques. Le milieu culturel figure parmi les grandes victimes de cette crise. Depuis le début, les théâtres, les concerts, les musées, les opéras et tout ce qui touche à l'art et à la culture sont complètement cachés dans l'ombre de la pandémie. Pour pallier cette situation, France Télévisions lance Culturebox, une chaîne éphémère qui va mettre en avant les acteurs du milieu culturel.



Le milieu culturel et celui de la restauration se retrouvent dans la même position de détresse. Depuis le premier confinement, tous ces lieux sont fermés. Face à cette situation, France Télévisions a décidé de prendre les devants. Si le public ne peut plus se rendre au théâtre et aux concerts, ce sera à ces derniers de venir au public. Une chaîne éphémère, Culturebox, est ainsi mise en service en attendant la réouverture de ces lieux. Zoom sur cette initiative télévisée.

Une solution temporaire pour raviver la flamme culturelle

À l'heure actuelle, les salles de sport ne sont pas les seules à espérer une réouverture prochaine de leurs portes. Les artistes se trouvent dans une position toute aussi handicapante, et ce depuis que la pandémie a éclaté. Conscient de cette situation délicate, le Ministère de la Culture, accompagné du CSA et de France Télévisions, ont pris la décision de créer une chaîne télévisée exclusivement dédiée aux artistes. Celle-ci porte le nom de Culturebox et a officiellement commencé à diffuser dans la soirée du 1er février dernier sur le canal 19 de la TNT. Cette initiative va d'abord s'étendre sur trois mois dans un premier temps.

Une représentation télévisée de toutes les formes d'art

L'idée de base derrière la création de Culturebox était de "donner une exposition maximale à tous les arts en ces temps de fermeture de salles de spectacles", tel que rapporte Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions. Ce groupe français prend d'ailleurs en charge l'intégralité des coûts engendrés par la mise en place de Culturebox, bien que l'Etat ait promis un plan de soutien pour la relance des milieux impactés. Comme programme, cette nouvelle chaîne va diffuser au quotidien toutes sortes de contenus culturels. Des émissions avec des artistes comme invités, des spectacles vivants, allant de l'opéra au théâtre, seront mis en avant sur cette nouvelle plateforme télévisée. Des programmes réservés à la découverte de nouveaux talents y seront également mis à l'honneur.

Une chaîne éphémère avec des programmes inédits

Tandis que le milieu culturel en a fortement souffert, les entreprises, tels que les médias et les plateformes de streaming, ont tiré un maximum de profit du confinement. Ainsi, l'initiative de mettre sur pied une chaîne culturelle exclusive pour redonner une audience aux artistes est une excellente solution bien que temporaire. Des spectacles et des concerts inédits seront notamment proposés par la chaîne. Tout comme au cinéma, des avant-premières de ces programmes inédits seront mis en place pour accentuer l'effet de surprise. Grâce à Culturebox, les artistes vont pouvoir reprendre du service, en attendant que la crise sanitaire se stabilise.