"Crise sévère" du logement neuf, alertent les professionnels de l'habitat

"Le logement neuf sombre dans une crise sévère" et a vécu en 2022 sa pire contraction depuis celle de 2008, alerte le pôle habitat de la Fédération française du bâtiment (FFB), qui réclame un "bouclier logement" pour soutenir le pouvoir d'achat immobilier.

Des chiffres "mauvais" et des perspectives "plus que préoccupantes": alors que les "besoins en logements abordables ne cessent de croître", le marché du logement neuf vit en France une crise "pas vue depuis celle des subprimes en 2008", s'est alarmé Grégory Monod, président du pôle habitat de la FFB, lors d'un bilan annuel présenté jeudi.

La chute de 31% des ventes brutes de maisons neuves en secteur diffus (contraire des lotissements), qui plongent même à 38% au quatrième trimestre 2022, constitue "le pire exercice des seize dernières années", estime le pôle habitat FFB dans son communiqué.

L'habitat individuel groupé "s'écroule de 22,2%, à 6.100 ventes, pire millésime des 22 dernières années", tandis que les ventes de logement collectif (immeubles, appartements), avec -14% dont -30% au dernier trimestre, "reculent au niveau de 2020, marquée par les confinements dû au Covid-19", souligne-t-il.

Tous secteurs confondus, "71.000 logements neufs ont été perdus en l'espace d'une année", estime cet organisme qui rassemble constructeurs, promoteurs, aménageurs et rénovateurs.

Après une baisse continue depuis 2018, les logements neufs avaient renoué avec une forte croissance en 2021. Mais celle-ci a été stoppée net par un "cocktail explosif", selon le pôle Habitat FFB: "inflation continue des coûts de construction et des prix du foncier (...), affaiblissement des dispositifs de soutien à l'accession et à l'investissement locatif, et hausse rapide et brutale des taux d'intérêts".

Même si certains matériaux connaissent désormais "une augmentation qui est beaucoup moins vertigineuse, voire une baisse comme le bois", le secteur est dans une "situation "assez irrespirable", estime Grégory Monod, qui appelle à un "sursaut".

Le pôle habitat de la FFB appelle le gouvernement à instaurer un "bouclier logement" comprenant "la prolongation du prêt à taux zéro" au-delà de la fin 2023, "son rétablissement à 40% sans discrimination territoriale" et le rehaussement de 25% des plafonds d'opérations pris en compte pour son calcul".

Il demande "l'instauration d'un crédit d'impôt de 15% sur les cinq premières annuités d'emprunt" qui pourra "compenser l'impact" de la réglementation environnementale 2020, entrée en vigueur début 2022 et qui vise à décarboner la construction de logements.

La fédération demande enfin "la restauration du dispositif Pinel dans sa version 2022", alors que la réduction d'impôt incitative prévue par la loi a été réduite pour 2023 et doit l'être encore en 2024.