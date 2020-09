Crise du Covid-19 : les Français ont épargné 85 milliards d'euros, un record

Au mois de juillet, les Français ont épargné 16 milliards d'euros, soit plus de 2,5 fois le montant moyen des dépôts collectés chaque mois depuis trois ans, selon la Banque de France.

(Photo d'illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

En présentant le plan de relance pour préparer la France de 2030 jeudi 3 septembre, le Premier ministre Jean Castex en a appelé "au sens des responsabilités de tous les acteurs", demandant notamment aux ménages d'investir et de consommer "au lieu d'épargner" . En effet, selon la note mensuelle sur la "Situation financière des ménages", publié vendredi par la Banque de France et dont le Parisien a eu connaissance, entre mars et juillet les Français ont mis de côté "sur leurs comptes à vue, leurs livrets et comptes rémunérés une fois déduits leurs crédits" 85,6 milliards d'euros, et même jusqu'à 107,5 milliards d'euros en comptant le cash.

"C'est un chiffre historique à l'image de la crise que nous traversons" , souligne Olivier Garnier, directeur général des statistiques, des études et de l'international à la Banque de France. Au mois de juillet, les Français ont épargné 16 milliards d'euros, soit plus de 2,5 fois le montant moyen des dépôts collectés chaque mois depuis 2017. Et cela risque de continuer. "Compte tenu de la crise sanitaire, certains achats, comme les voyages, restent restreints et tant qu'on n'aura pas de vaccin, il faut s'attendre à ce que les Français continuent d'épargner par précaution après une période d'épargne forcée due au confinement", explique M. Garnier.

"Les ménages dans leur ensemble ont moins subi le choc de cette crise que les entreprises, leur niveau de revenus a baissé mais bien moins que la richesse nationale grâce aux mesures d'urgence et de chômage partiel mis en place par le gouvernement", analyse l'économiste. En effet, selon la Banque de France, le pouvoir d'achat des Français accuse une baisse de 2 % depuis le début de la crise , bien loin des -11,5% de dépenses de consommation du deuxième trimestre (selon l'Insee).

C'est donc plus un problème de confiance que de moyens . "Ce qui explique pourquoi le plan de relance du gouvernement ne prévoit pas de nouvelles mesures en faveur des revenus des ménages, car cela ne se traduirait sans doute pas par davantage de consommation", estime Olivier Garnier.