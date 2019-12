Crédits immobiliers: les taux français tombent encore à un record en novembre

Le taux d'intérêt moyen des crédits immobiliers est tombé en novembre à un niveau jamais vu, après avoir déjà multiplié les records cette année, montre mardi l'étude mensuelle de référence sur le sujet.

A 1,12% en moyenne, les taux des crédits immobiliers accordés par le secteur concurrentiel ont encore légèrement baissé le mois dernier pour tomber à un niveau historiquement bas, indique dans un communiqué l'observatoire Crédit Logement/CSA. Le premier organisme regroupe les principales banques françaises, le second est un institut d'études de marché.

Cette année, les taux des prêts immobiliers, déjà à un niveau très bas, ont battu à de multiples reprises des records, répercutant la politique monétaire historiquement favorable au crédit que mène la Banque centrale européenne (BCE).

"La surabondance des ressources disponibles pour financer l'économie, voulue par les autorités monétaires européennes, alimente en effet la concurrence entre les banques", a souligné l'observatoire.

Certes, la tendance se calme depuis la rentrée: "depuis la fin de l'été, les taux des crédits immobiliers ne reculent plus que doucement, après plus de six mois d'un repli assez rapide", nuance-t-il.

Pour autant, les conditions du crédit immobilier restent exceptionnellement favorables: au-delà des fluctuations ponctuelles, le niveau moyen des taux reste proche de celui de l'inflation, ce qui revient théoriquement à dire qu'il est possible de gagner du pouvoir d'achat en empruntant.

Néanmoins, les chiffres de l'observatoire ne prennent pas en compte des composantes annexes comme l'assurance du prêt, systématiquement demandée.

Au niveau particulièrement bas des taux s'ajoute celui historiquement long des délais de remboursement octroyés par les banques: à 230 mois, soit un peu plus de 19 ans, le délai moyen a encore un peu augmenté en novembre.

Depuis le début de l'année, ces délais restent à peu près stables mais "s'établissent à un niveau jamais observé par le passé", rappelle l'observatoire.