Crédits d'impôt : le fisc va verser une avance à des millions de Français le 15 janvier

Le fisc va verser une avance sur les réductions et crédits d'impôts à près de huit millions de contribuables, le 15 janvier prochain. Mais ceux qui ont stoppé leurs dépenses donnant droit à ces avantages en 2019 devront rembourser le trop-perçu cet été.

Le 15 janvier prochain, certains contribuables vont recevoir un versement du fisc par virement bancaire. Il s'agit d'une avance sur les réductions et crédits d'impôt dans le cadre du prélèvement à la source. Près de huit millions de foyers fiscaux seront concernés. Ils toucheront un acompte de 60% sur ces avantages fiscaux. Le solde sera versé au cours de l'été 2020.

Certains devront rembourser l'acompte

Pour calculer cette avance, l'administration fiscale va se baser sur la déclaration de revenus envoyée au printemps 2019 et portant donc sur la situation de l'année précédente. Emploi d'un salarié à domicile, cotisations syndicales, frais de garde de jeunes enfants, dépenses de dépendance (Ehpad), investissement locatif (dispositif Pinel, Duflot etc.) et dons aux associations et partis politiques : les Français qui ont engagé ce type de dépenses en 2018 recevront donc un versement le 15 janvier.

Mais attention, les contribuables qui ont stoppé ou diminué ces dépenses en 2019 devront rembourser le trop-perçu au cours de l'été. Cette régularisation se basera sur les informations fournies dans la déclaration de revenus 2020. A l'inverse, si le foyer a augmenté ses dépenses donnant droit à des crédits d'impôt, le supplément sera compris dans le versement estival.