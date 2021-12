Crédit immobilier: face à la hausse des prix, des apports de plus en plus conséquents

Face à la hausse des prix dans l'immobilier et à une stagnation des salaires, les acheteurs mobilisent un apport de plus en plus important, a révélé jeudi une étude du courtier Empruntis.

Les primo-accédants, qui ont représenté 61,4% des projets immobiliers en 2021, ont en moyenne apporté 68.448 euros, soit une hausse de 4,6% sur un an, tandis que la part des sans apport a diminué d'un point, à 7%.

Ils sont "plus économes" et "empruntent plus" du fait de la hausse des prix et alors que leur niveau de revenu est "stable", a expliqué en conférence de presse Cécile Roquelaure, directrice des études chez Empruntis.

Les secundo-accédants ont, de leur côté, vu leur apport issu de l'épargne grimper de 11% à 88.547 euros, et celui issu de la revente de leur bien précédent augmenter de 6,8% à environ 159.000 euros. La part des sans apport s'élève à 22% (-2 points).

"Si emprunter sans apport n'est plus la règle, ce ne sont pas les banques qui l'exigent mais les attentes des ménages sur un marché où les biens sont aujourd'hui insuffisants en nombre pour répondre à la convergence des besoins et des souhaits", a souligné Empruntis dans son communiqué.

Concernant les résidences secondaires (moins de 5% des projets), l'apport moyen des acheteurs a bondi de 17% en 2021, à environ 100.000 euros, tandis que le montant moyen d'emprunt a grimpé de 13% à un peu moins de 200.000 euros.

Selon Mme Roquelaure, cette hausse peut s'expliquer, en partie au moins, par le surplus d'épargne réalisé par les ménages les plus aisés depuis le début de la pandémie.

Seule exception, les investisseurs locatifs, qui représentent 13,9% des projets, ont vu leur apport moyen baisser de 1,3%, à 46.361 euros tandis que la part des sans apport a augmenté d'un point à 19%.