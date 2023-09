Vous souhaitez obtenir un crédit immobilier et faire appel aux services d’un courtier pour faciliter vos démarches ? Attention aux frais souvent dissimulés ! L’UFC-Que-Choisir alerte les consommateurs sur une pratique illégale réalisée par de nombreux courtiers. Explications.

Crédit immobilier, attention aux frais cachés des courtiers -iStock-Ridofranz

La crise immobilière donne naissance à de nouvelles arnaques

Depuis plusieurs mois, les banques ont fortement augmenté leur taux d’intérêt, entraînant donc une baisse des crédits immobiliers. Par ailleurs, le HCSF (Haut Conseil de stabilité financière) a durci les conditions d’emprunts des ménages. Ces derniers sont limités par un taux d’endettement de 35% et une durée de crédit maximale de 25 ans. Des obligations qui n’étaient auparavant que de simples recommandations. Face à cette crise immobilière, les courtiers sont en difficulté. Raison pour laquelle certains s’adonnent à des pratiques illégales.

L’UFC-Que-Choisir dénonce une pratique illégale de certains courtiers

Le 23 août 2023, L’UFC-Que-Choisir a alerté les consommateurs sur les pratiques douteuses voire illégales de certains courtiers. Ces derniers sont accusés de facturer leurs clients sans les en informer au préalable et sans nécessairement que leurs clients aient obtenu un prêt immobilier. Pour rappel, la loi stipule (article L. 321-2 du Code de la consommation) que les courtiers ne peuvent facturer leurs clients qu’après le déblocage des fonds ou la signature de l’acte notarié. Autrement dit, un courtier ne peut pas facturer une commission si le prêt n’a pas été accordé. Or plusieurs personnes se sont vues facturer des sommes entre 1 000 et 3 500 euros sans même avoir obtenu de prêt. L’UFC-Que-Choisir pointe du doigt certains courtiers faisant partie du réseau Meilleurtaux.

Une règle claire pas toujours respectée

Toutefois, les courtiers sont autorisés à facturer un service de conseil, grâce à la directive européenne 2014/17. Dans ce cas, les courtiers ont l’obligation d’informer clairement leurs clients de ces frais supplémentaires. Une obligation qui n’aurait pas été respectée dans plusieurs cas. « Le consommateur n’est, en effet, pas toujours informé de l’existence de cette seconde prestation, et encore moins qu’il sera contraint de la payer, qu’il obtienne son prêt ou non », dénonce l’UFC-Que-Choisir. Pour se défendre, Meilleurtaux a répondu à Que Choisir : « Les deux mandats sont autorisés par la loi. L’avantage pour les clients est que les honoraires du mandat de conseil ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d’usure. Mais peut-être certains professionnels le leur ont-ils mal expliqué ».

Meilleurtaux promet des remboursements

Par ailleurs, l’association de défense des consommateurs explique que cette étude facturée par les courtiers n’est pas très complète, se résumant à de simples simulations de financement. Mais surtout, le réseau Meilleurtaux interdit à ses courtiers de facturer des honoraires de conseils « en dehors de la réalisation d'un prêt ». Une consigne manifestement non respectée. La société de courtage en produits financiers promet d’analyser en profondeur les dossiers et procéder à d’éventuels remboursements pour les clients victimes de cette arnaque. Nous vous invitons donc à rester vigilant si vous faites appel aux services d’un courtier en immobilier et à bien demander des devis avant de vous lancer.